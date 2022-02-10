Twitter çöktü mü? SON DAKİKA Twitter'da sorun mu var? Şubat 2022 Twitter mesaj neden gitmiyor, tweetler neden yüklenmiyor?

Twitter Çöktü Mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter'da akşam saatlerinde yaşanan paylaşım problemi ve sayfa güncelleme sorunu sonrası vatandaşlar tarafından "" Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da sorun mu var?" soruları araştırılmakta. Twitter'da yaşanan problem ile ilgili detaylar haberimizde.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bir çok kullanıcıda başlayan ''hata oluştu'' uyarısı sebebiyle Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Dünya genelinde yaşanan Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Anasayfanın yenilenmediği de belirtiliyor.

TWİTTER SORUN ÇÖZÜMÜ!

Cihazınızda ne kadar kullanılabilir alan olduğunu görmek için şu talimatları uygulayın:

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Cihaz kısmındaki Kayıt yeri öğesini açın.

Cihazınızda 50 MB'den daha az kullanılabilir alan varsa yer açmak için diğer uygulamaları kaldırmanız gerekebilir.

Daha fazla kullanılabilir alanınız olduğunda uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

Yeterli kullanılabilir alanınız olmasına rağmen uygulamayı kurmakta hala sorun yaşıyorsanız şunları deneyin:

Google Play Store'da indirme işlemini iptal edin, daha sonra tekrar başlatın.

İndirme işlemini tekrar başlatmak işe yaramadıysa, Twitter'dan çıkış yapmayı deneyin. Ardından uygulamayı indirmeyi tekrar deneyin.

İndirme işlemini hala gerçekleştiremiyorsanız Twitter uygulamasını cihazınızdan kaldırmayı deneyin. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve Twitter uygulamasını Google Play Store'dan tekrar yükleyin.

Not: Android İçin Twitter uygulaması, Android 7.93.4 ve üzeri sürümleri çalıştıran telefonlarda kullanılabilir. Eski sürümleri artık desteklemiyoruz. Bu sürümlerden birine sahipseniz Android İçin Twitter uygulamasını Google Play Store'da yükleyemeyeceğinizi veya güncelleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, uygulamanın çalışmayı durdurabileceğini de lütfen unutmayın. En güncel Android İçin Twitter uygulamasını deneyimlemek üzere mağazadan en son sürümü indirip Android cihazınızın işletim sistemini güncelleyin ve tarayıcınızda twitter.com adresini ziyaret edin.

Uygulama verilerini silmeyi deneyin

Uygulama verilerinin silinmesi, uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve sık karşılaşılan birçok sorunu çözer. Uygulamadan verilerin silinmesi, hesabınızı ya da hesap bilgilerinizi uygulamadan kaldırmaz; ancak bildirim ve senkronizasyon ayarlarınızı varsayılan ayarlara sıfırlar.

Cihazınızın ana ekranında Ayarlar simgesine dokunun.

Uygulamalar öğesini seçin.

Twitter uygulamasını seçin, aşağı kaydırın ve Verileri Sil öğesine dokunun.

Verilerinizi sildikten sonra hâlâ sorun yaşıyorsanız telefonunuzu kapatıp açmayı deneyin.

Saat diliminizin otomatik olarak güncellenmek üzere ayarlandığından emin olun

Giriş yapmaya çalışırken "Yetkisiz" veya "Geçersiz kullanıcı adı ve Şifre" mesajlarını görüyorsanız bu durum, büyük olasılıkla hatalı saat dilimi ayarları veya eski bir Twitter istemci uygulaması sürümünden kaynaklanmaktadır. Lütfen Twitter istemcinizin en yeni sürümünü kullandığınızdan, ayrıca tarih, saat ve saat dilimi ayarlarınızın otomatik olarak güncelleneceğinden emin olun.

Ana ekranınızda menü butonuna basın.

Ayarlar öğesine dokunun.

Tarih & ve Saat öğesini seçin.

Otomatik Olarak Ayarla seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Uygulamadan çıkın ve yeniden giriş yapın

Uygulama verilerini silmek veya telefonunuzu kapatıp yeniden açmak işe yaramadıysa uygulamadan çıkış yapıp sonra yeniden giriş yapmayı denemelisiniz. Hesabınızda giriş onaylamayı etkinleştirdiyseniz çıkış yapmadan önce bir yedekleme kodu kaydettiğinizden emin olun.

Ağ bağlantınızı kontrol edin

Önce cihazınızı kapatıp birkaç dakika beklemeyi deneyin. Cihazınızı tekrar açın ve güçlü bir veri bağlantınız olduğunu doğrulayın.

Android İçin Twitter uygulamasına bağlanmak amacıyla WiFi kullanıyorsanız başka bir WiFi bağlantısı deneyin. Biri çalışırken diğeri çalışmıyorsa bunun sebebi, büyük olasılıkla WiFi bağlantısının SSL'i kabul etmemesi veya Twitter'ı engellemesidir.

Mobil ağ bağlantısına sahipken WiFi açıksa cihazınız varsayılan olarak WiFi bağlantısını kullanır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin

Hesabınızda giriş onaylamayı etkinleştirdiyseniz uygulamayı kaldırmadan önce bir yedekleme kodu kaydettiğinizden emin olun.

Android İçin Twitter uygulamasını kaldırma:

Ana ekranınızda menü butonuna basın ve Uygulamalar öğesini seçin.

Uygulamaları Yönet öğesini seçin.

Twitter öğesini seçin.

En üstteki Kaldır simgesine dokunun. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Android İçin Twitter uygulaması cihazınıza önceden yüklenmiş olarak geldiyse uygulamanın tamamen kaldırılması mümkün olmayabilir. Kaldırma işlemi, en yeni güncellemeyi kaldırır. En yeni sürümü kaldırdıktan sonra uygulamayı uygulama mağazasından yeniden güncelleyebilirsiniz.

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