Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter X'e erişim engeli mi geldi?

Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter X'e erişim engeli mi geldi?
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15 Nisan 2025 Perşembe günü, X (eski adıyla Twitter) platformunda dünya genelinde ve Türkiye'de kullanıcılar çeşitli erişim sorunları yaşadı. Downdetector gibi kesinti izleme sitelerine göre, en çok bildirilen sorunlar arasında sunucu bağlantısı (%57), gönderi paylaşımı (%30) ve uygulama kullanımı (%13) yer aldı. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter X'e erişim engeli mi geldi? Kullanıcılar Twitter'a ne oldu sorusuna yanıt arıyor.

X çöktü mü? Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." ve "Kullanım limiti aşıldı" gibi uyarılarla karşılaştı.? Peki, Twitter çöktü mü? Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

15 Nisan 2025 Perşembe günü, X (eski adıyla Twitter) platformunda dünya genelinde ve Türkiye'de kullanıcılar çeşitli erişim sorunları yaşadı. Downdetector gibi kesinti izleme sitelerine göre, en çok bildirilen sorunlar arasında sunucu bağlantısı (%57), gönderi paylaşımı (%30) ve uygulama kullanımı (%13) yer aldı. Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." ve "Kullanım limiti aşıldı" gibi uyarılarla karşılaştı.

Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter X'e erişim engeli mi geldi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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