Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter X'e erişim engeli mi geldi?

X çöktü mü? Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." ve "Kullanım limiti aşıldı" gibi uyarılarla karşılaştı.? Peki, Twitter çöktü mü? Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

15 Nisan 2025 Perşembe günü, X (eski adıyla Twitter) platformunda dünya genelinde ve Türkiye'de kullanıcılar çeşitli erişim sorunları yaşadı. Downdetector gibi kesinti izleme sitelerine göre, en çok bildirilen sorunlar arasında sunucu bağlantısı (%57), gönderi paylaşımı (%30) ve uygulama kullanımı (%13) yer aldı. Kullanıcılar, platforma erişimde yavaşlık, ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görünmemesi gibi problemlerle karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." ve "Kullanım limiti aşıldı" gibi uyarılarla karşılaştı.