Twitter çöktü mü? 17 Şubat Perşembe Twitter neden açılmıyor? Twitter 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene' hatası nedir? Twitter'a erişim sorunu!

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TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün akşam saatlerinde Twitter'a giren bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası ile karşılaştı. Bazı kullanıcılar ise mobil uygulamaya giremedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar akış yenilenemedi hatası alıyor. Twitter uygulamasını açarken de hata alanların olduğu bilgisi geldi.

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Bugün akşam saatlerinde Twitter'a giren bazı kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hatası ile karşılaştı. Bazı sayfalarda ve anasayfada bu hata karşımıza çıkabiliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şuanda Twitter'a giriş yapılabiliyor fakat bazı kullanıcılar tweetleri göremiyor.

TWİTTER "BİR SORUN OLUŞTU. YENİDEN YÜKLEMEYİ DENE." HATASI NEDİR?

Twitter'da anasayfada ve belli sayfalarda " Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.Yeniden dene. " hatası veriyor.

Bu hatanın çözümü için sayfayı yenileyebilirsiniz. Hata en kısa sürede çözülecektir. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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