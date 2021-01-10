Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı
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Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı

10.01.2021 01:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 01:38
Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı

NEW Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından Çin Devletinin Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik uygulamayı öven paylaşımı kaldırdı.

NEW Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından Çin Devletinin Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik uygulamayı öven paylaşımı kaldırdı.

Twitter, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddiaları içeren paylaşımı Çin'in Uygur halkına karşı insani niteliklerden yoksun bırakma çabası olarak değerlendirdi.

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından perşembe sabahı yapılan ve cuma akşamı kaldırılan paylaşımın altında Twitter tarafından, "Bu paylaşım Twitter kurallarını ihlal etmiştir." ibaresi konuldu, paylaşımın daha sonra tamamen ortadan kaybolduğu görüldü.

- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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