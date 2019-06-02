Twitter Çin'de hükümet karşıtı hesapları engellediği için özür diledi

Sosyal medya devi Twitter, kanlı Tiananmen olaylarının 30'uncu yıl dönümüne günler kala Çin'de bazı hükümet karşıtı hesapları askıya aldıkları için özür diledi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde her hafta 10 milyona yakın hesabın manipülasyonları engellemek için askıya alındığı belirtildi. Söz konusu hesaplardan bazılarının Çin'de bulunduğunu belirten Twitter, Çin hükümetinden bu yönde bir talep almadıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle