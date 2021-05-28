Twitter Blue: Sosyal medya devinin yeni ve ücretli abonelik hizmeti
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BBC

Twitter Blue: Sosyal medya devinin yeni ve ücretli abonelik hizmeti

Twitter Blue: Sosyal medya devinin yeni ve ücretli abonelik hizmeti
BBC - Haberler | Dünya

Twitter, Apple App Store ve Google Play gibi uygulama platformlarında bir ücretli abonelik hizmeti başlattı.

Twitter, Apple App Store ve Google Play gibi uygulama platformlarında bir ücretli abonelik hizmeti başlattı. Bu, sosyal medya devinin yakında pilot uygulamaya geçeceğinin işareti olarak görülüyor.

"Twitter Blue" uygulamasının ücreti ABD'de 2,99 dolar, İngiltere'de de 2,49 sterlin (yaklaşık 30 TL).

Twitter, abonelik hizmetiyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

BBC'ye yapılan açıklamada ise daha önce duyurulan gelir kaynaklarını çeşitlendirme planlarına dikkat çekildi, "gelir devamlılığının" şirketin başlıca hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.

Twitter, bazı internet sitelerinde yer alan, kullanıcılara tweetleri "geri alma" özelliği verileceği iddialarını da doğrulamadı.

Şirket daha önce, ücretli abonelik alan kullanıcılara farklı özellikler sunulacağını açıklamıştı.

Twitter Blue listelenmiş olmasına karşın, henüz aktif kullanıma sunulmadı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre abonelik hizmetinin sunduğu ek özelliklerin pilot uygulaması yakında başlayacak ancak uygulamanın hangi ülkelerde ilk olarak kullanılacağı henüz net değil.

Uygulamanın ilk paralı kullanıcısı olduğunu iddia eden teknoloji yazarı Jane Manchun, özellikler arasında "tweeti geri al" özelliğinin ve tweet zincirlerini okumayı daha kolay kılan "okuyucu modunun" da bulunduğunu yazdı. Twitter bu bilgileri doğrulamadı.

Twitter gelecekte gelir kaynaklarını reklam dışındaki yöntemlerle çeşitlendirmek istiyor.

Şirketin planları arasında, abonelik hizmetleri ile bireyler ve işletmelere platformdaki farklı özelliklere erişim sunmak da bulunuyor.

BBC
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