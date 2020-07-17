Twitter Bitcoin dolandırıcılığı amacıyla hacklendi, FBI konuyla ilgili soruşturma başlattı
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BBC

Twitter Bitcoin dolandırıcılığı amacıyla hacklendi, FBI konuyla ilgili soruşturma başlattı

Twitter'da çok takipçisi olan mavi tikli hesapların hacklenmesi ve Bitcoin dolandırıcılığı yapılması üzerine FBI soruşturma başlattı. Twitter, saldırının "sosyal yollarla" ve "koordineli biçimde'' gerçekleştirildiğine dair açıklamada bulunmuştu.

Twitter Bitcoin dolandırıcılığı amacıyla hacklendi, FBI konuyla ilgili soruşturma başlattı
17.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:34

Twitter hacklenmesiyle alakalı olarak FBI, "Bu hesaplar ele geçirilmiş gibi gözüküyor" diyerek halka ihtiyatlı olma çağrısında bulundu. ABD Senatosu Ticaret Komitesi, Twitter'ın gelişmeyle ilgili olarak ifade vermesi gerektiğini bildirmişti.

SENATO, TWITTER İÇİN KARAR VERDİ

Saldırının ardından Bill Gates'in hesabından paylaşılan mesajda "Herkes paramı paylaşmamı istiyor. Bana 1.000 dolar verene ben 2.000 dolar göndereceğim" ifadesi yer almıştı.

Diğer hesaplardan da benzer mesajlar paylaşılmıştı. ABD Senatosu Ticaret Komitesi, Twitter'ın 23 Temmuz'a kadar olayla ilgili ifade vermesi gerektiğine karar vermişti.

HACKERLAR KİM?

Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor. Fakat BBC saldırganlara dair bazı bilgilere ulaştı. Ele geçirilen hesaplardan paylaşılan mesajların bir kısmı, okurları cryptoforhealth.com adlı siteye yönlendiriyordu.

Bu sitenin alan adı, mykeyworth5@gmail.com e-posta adresini kullanan bir hacker tarafından alınmış. Kayıt sırasında Anthony Elias adı kullanılmış fakat bunun sahte bir isim olduğu düşünülüyor.

Cryptoforhealth (sağlık için kripto) adında bir de Instagram hesabı bulunuyor. Hesabın açıklama bölümünde "Bizdik : )" ifadesi yer alıyor.

Instagram'daki hesaplarından yaptıkları bir paylaşımda "Bu bir yardımseverlik saldırısıydı. Paralarınızın doğru yere gideceğinden emin olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın kurucusu Dmitri Alperovitch'e göre bu saldırı, büyük sosyal medya şirketlerini hedef alan en kötü saldırı oldu.

Hackerların paylaştığı BitCoin hesabına 100 bin dolardan fazla para yatırıldığı tespit edildi.

ABD'deki başkanlık seçiminden birkaç ay önce gerçekleşen bu saldırı, bazı uzmanlara göre seçim dönemlerinde sosyal medyadan yapılabilecek dezenformasyonun ne boyutlara ulaşabileceğini de gösterdi.

BBC

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