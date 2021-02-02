Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı

02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:35
Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı

???????Twitter, Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin daha önce askıya aldığı hesaplarını yeniden kullanıma açtı.

???????Twitter, Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin daha önce askıya aldığı hesaplarını yeniden kullanıma açtı.

BBC'nin haberinde, sosyal paylaşım ağı Twitter'ın, Hint hükümetinin, kamu güvenliği için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine protestocu çiftçilerle ilgili hesapları askıya aldığı anımsatıldı.

Çiftçilerin liderlerine, aktivistlere ve haber dergilerine ait söz konusu hesaplar yeniden kullanıma açıldı.

Hint basınındaki haberlere göre Twitter, 30 Ocak'ta tartışmaya neden olan hashtag kullanıldığı ve yalan, tehditkar, provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 100 hesabı ve 150 paylaşımı engellemişti.

Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar, "Hesabınız yasal talep doğrultusunda askıya alındı." notuyla karşılaşmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Özgür Özel Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Özcan Deniz Didem Kınalı Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:35:26. #1.16#
title