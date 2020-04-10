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Twitter, Teknoloji

Twitter Artık Verilerinizi Size Sormadan Paylaşacak

Twitter, kullanıcıların reklamverenlere özel bilgilerini paylaşmasını engelleyen özelliğini kaldırdığını duyurdu.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Twitter Artık Verilerinizi Size Sormadan Paylaşacak

Twitter, kullanıcıların reklamverenlere özel bilgilerini paylaşmasını engelleyen özelliğini kaldırdığını duyurdu. Bu ayar, Twitter'da gördüğünüz veya etkileşimde bulunduğunuz reklamların daha fazla özelleştirileceği anlamına geliyor.

Twitter'ın "ücretsiz hizmet olarak çalışmaya devam etmesine" amacıyla bu kararı aldıklarını duyuran platform, kullanıcıların verilerini kontrol etmesini kısıtlıyor ve reklam sahipleriyle hangi bilgilerin paylaşıldığını detaylandıran gizlilik ayarını geri alıyor.

Geçtiğimiz gün Twitter kullanıcılara, "Twitter'ın iş ortaklarıyla paylaşılan bilgi kontrolünün değiştiğini" belirten bir bilgilendirme raporu sunmaya başladı. Daha açık olmak gerekirse bu raporda, kullanıcıların görecekleri reklamları kontrol etme yeteneğininin kaldırıldığı aktarıldı. Twitter'ın eski gizlilik ayarlarındaki bir seçenek, kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşmayı devre dışı bırakmasını sağlıyordu. Ancak bu seçenek kaldırıldı ve platform artık "mobil uygulama reklam ölçümlerini" kontrol etmenize izin vermeyecek.

Fakat bu durumdan muaf olarak Avrupa ve İngiltere'deki kullanıcılar "herkese açık olmayan" kişisel bilgileri paylaşmayı iptal edebilecek. Konuya ilişkin Twitter sözcüsü, bu hareketin şeffaflık ve kontrol konusundaki devam eden çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Kaynak: Tamindir

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