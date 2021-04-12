Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak
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Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin Gana'da açılacağını açıkladı.

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Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin Gana'da açılacağını açıkladı.

Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıtada (Afrika) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter'in Afrika operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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