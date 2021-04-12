Twitter, Afrika'da ilk ofisini Gana'da açacak

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin Gana'da açılacağını açıkladı.

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin Gana'da açılacağını açıkladı.

Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıtada (Afrika) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter'in Afrika operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu