Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

02.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:42
Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

NEW Twitter, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurdu.

NEW Twitter, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter'dan, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Seçim gecesinden itibaren seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunan paylaşımlara etiket uygulayacağız." ifadesi kullanıldı.

100 binden fazla takipçisi olan hesapların seçim sonuçları ile ilgili iddialarıyla 25 binden fazla beğeni alan ya da retweet yapılan paylaşımlara da aynı etiketin konulacağı bildirilen açıklamada, "ABC News", "AP", "CBS News", "CNN", "Decision Desk HQ", "Fox News" ve "NBC News" gibi medya kuruluşlarından iki tanesinin açıklayacağı sonuçların ise resmi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu
Başkan Şahin'den kritik uyarı
Başkan Şahin'den kritik uyarı
ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
ABD'de başkan adayları Trump ve Biden canlı yayında karşı karşıya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum Ersin Tatar Geert Wilders Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Eser Yenenler
Spor Babel Ali Koç Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Twitter, ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 20:42:50. #1.14#
title