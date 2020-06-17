Twitter'a Sesli Tweet Atma Özelliği Geldi! Sesli Tweet Nasıl Atılır?
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Twitter'a Sesli Tweet Atma Özelliği Geldi! Sesli Tweet Nasıl Atılır?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter sesli tweet atma özelliğini yayına aldı. Sesli tweet nasıl atılır? Gelin hep beraber Twitter sesli tweet atma özelliği nasıl kullanılır yakından bakalım.

Twitter'a Sesli Tweet Atma Özelliği Geldi! Sesli Tweet Nasıl Atılır?
17.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:54

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter sesli tweet atma özelliğini yayına aldı. Sesli tweet nasıl atılır? Gelin hep beraber Twitter sesli tweet atma özelliği nasıl kullanılır yakından bakalım.

Twitter'da Sesli Tweet Nasıl Atılır?

Twitter yaptığı açıklama ile sesli tweet atma özelliğini yayına aldığını duyurdu. Sesli tweet atma özelliği şu anda sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlardan atılabilmekte. iOS işletim sistemine bir cihazınız var ise sesli tweet atma özelliğini kullanabilmektesiniz.

Sesli tweet atma özelliğinin ilerleyen günlerde Android işletim sistemine sahip olan cihazlara da gelmesi beklenmekte. Sesli tweet atma özelliğinin kullanımı oldukça basit. Sesli tweet atmak için tweet atma ekranına gelin ve ardından sol kısımdan ses ikonuna dokunun. Karşınıza ses kaydetme ekranı çıkacak. Bu alandan 140 saniyeye kadar ses kaydedebilirsiniz.

Hemen aşağıdan Twitter tarafından özelliğin nasıl kullanılacağına dair yayınlanan GIF'e bakabilirsiniz.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Sizler Twitter'a gelen sesli tweet atma özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! İndir butonuna basarak Twitter'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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