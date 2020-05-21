Twitter'a Merakla Beklenen Yeni Özellik Geldi
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Twitter'a Merakla Beklenen Yeni Özellik Geldi

Twitter, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni özelliğini yayına aldı. Artık attığınız tweete kimlerin yanıt verebileceğini seçebileceksiniz ve istemediğiniz kişilerin size yanıt vermesini engelleyebileceksiniz.

Twitter'a Merakla Beklenen Yeni Özellik Geldi
21.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:48

Twitter, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni özelliğini yayına aldı. Artık attığınız tweete kimlerin yanıt verebileceğini seçebileceksiniz ve istemediğiniz kişilerin size yanıt vermesini engelleyebileceksiniz.

Twitter, "Kimler Yanıtlayabilir?" Özelliğini Kullanıma Açtı

Twitter'da attığınız bir tweete kimlerin yanıt verebileceğini seçebileceğiniz yeni özellik kullanıma sunuldu. Şu anda bazı kullanıcılara açılan yeni özellik kademeli olarak tüm kullanıcılar ile buluşacak. Yeni özelliğin kullanımı oldukça basit.

Özelliği kullanmak için tweet atarken sağ alt kısımdan "Kimler yanıtlayabilir?" kısmına gelin. Karşınıza 3 farklı seçenek çıkacak. Bu seçenekler "Herkes", "Takip ettiğin kişiler" ve "Yalnızca bahsettin kişiler" şeklinde olacak. Böylece tweete kimler yanıt verebilecek seçebileceksiniz.

Twitter özelliği denemek için NASA'yı etiketleyerek bir twett attı. Atılan tweete sadece NASA yanıt verebildi. Hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

?? Hey, Twitter! What's up?

— NASA (@NASA) May 20, 2020

Sizler Twitter'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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