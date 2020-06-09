Twitter'a Mavi Tik İsteme Özelliği Geliyor
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Twitter'a Mavi Tik İsteme Özelliği Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, mavi tik isteme özelliği hakkında çalışmalar yapmaya başladı. Çok yakında kullanıcılar mavi tik isteme başvurusu yapabilecek.

Twitter'a Mavi Tik İsteme Özelliği Geliyor
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:58

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, mavi tik isteme özelliği hakkında çalışmalar yapmaya başladı. Çok yakında kullanıcılar mavi tik isteme başvurusu yapabilecek. İşte Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında gelen sızıntı.

Kullanıcılar Twitter Mavi Tik Başvurusu Yapabilecek

Görünüşe göre, Twitter'a gelecek olan yeni özellik herkes tarafından çok sevilecek. Twitter'da bildiğiniz üzere mavi tik başvuruları daha önceden kullanıcılar tarafından yapılabilmekteydi. Ancak 2017'de bu işlem duraklatılmıştı.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong, Twitter ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Twitter, Jane Manchun Wong tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre kullanıcıların doğrulama talep etmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma açılacağına dair herhangi bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor.

Jane Manchun Wong'un paylaştığı görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Twitter is working on "Request Verification" ??

(I'm not Twitter employee. I'm not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

Doğrulanmış Hesap Ne Demek? Doğrulanmış Hesap Ne Oluyor?

Mavi tik rozetine sahip olan hesaplara doğrulanmış hesap denmekte. Mavi tik sayesinde ünlü isimlerin resmi hesapları diğer hesaplardan kolayca ayırt edilebilmekte.

Sizler Twitter'ın üzerinde çalıştığı özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Twitter uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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