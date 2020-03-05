Twitter 24 saatte silinen 'story' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı

05.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:26

Sosyal medya devi Twitter, 24 saat içerisinde kendiliğinden silinen 'fleet' adlı mesaj özelliğini deneme kullanımına soktu. Şirket, ilk olarak Instagram ve Snapchat gibi platformların kullandığı bu yeni uygulamasını Brezilya'da test etmeye başladı.



Twitter'dan yapılan açıklamada, fleet uygulamasıyla yeterince beğeni almayan ya da yeniden paylaşılmayan (retweet) mesajlardan dolayı paylaşım yapmaktan çekinen kullanıcıların platforma çekmeye teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle