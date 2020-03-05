Twitter 24 saatte silinen 'story' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı
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Twitter 24 saatte silinen 'story' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı

Twitter Brezilya'da 24 saatte silinen 'story atma' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı

05.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:26
Twitter 24 saatte silinen 'story' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı

Sosyal medya devi , 24 saat içerisinde kendiliğinden silinen 'fleet' adlı mesaj özelliğini deneme kullanımına soktu. Şirket, ilk olarak ve Snapchat gibi platformların kullandığı bu yeni uygulamasını 'da test etmeye başladı.


Twitter'dan yapılan açıklamada, fleet uygulamasıyla yeterince beğeni almayan ya da yeniden paylaşılmayan (retweet) mesajlardan dolayı paylaşım yapmaktan çekinen kullanıcıların platforma çekmeye teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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