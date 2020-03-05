Twitter 24 saatte silinen 'story' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı
Twitter Brezilya'da 24 saatte silinen 'story atma' özelliği fleet uygulamasını test etmeye başladı
Sosyal medya devi Twitter, 24 saat içerisinde kendiliğinden silinen 'fleet' adlı mesaj özelliğini deneme kullanımına soktu. Şirket, ilk olarak Instagram ve Snapchat gibi platformların kullandığı bu yeni uygulamasını Brezilya'da test etmeye başladı.
Twitter'dan yapılan açıklamada, fleet uygulamasıyla yeterince beğeni almayan ya da yeniden paylaşılmayan (retweet) mesajlardan dolayı paylaşım yapmaktan çekinen kullanıcıların platforma çekmeye teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle