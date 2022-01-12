Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı - Haberler
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Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Twitter'ın Oyun İçerik Ortağı Rishi Chadha, Twitter'da 2021 yılı boyunca 2,4 milyardan fazla tweet atıldığını ve en çok hangi oyunlardan konuşulduğunu açıkladı.

Twitter'ın blog sitesinde yayınlanan bir paylaşımda Twitter, oyuna dair her şeyde rekor bir yıl olduğu bildirildi. Twitter'da 2021 yılı boyunca 2,4 milyardan fazla tweet atıldığını, yıldan yıla %14 arttığını açıkladı.

Twitter'da 2021 yılı boyunca en çok konuşulan video oyunları, espor oyuncuları, espor takımları, en çok izlenme oranına sahip espor takımları, en çok takipçi kazanan espor takımları, oyun hakkında en çok tweet atılan ülkeler, konuşulan oyun etkinlikleri, oyun içerik üreticileri gibi birçok alanda enlerin istatistikleri paylaşıldı. 2021'de oyun hakkında 2,4 milyardan fazla Tweet atıldı, yıldan yıla %14 arttı ve 2017'ye göre 10 kat daha fazla artış oldu.

Oyun, espor haberleri ve içerikleri sosyal medyada oldukça fazla konuşulmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medyada oyun hakkında milyonlarca, milyarlarca paylaşım yapılmaktadır. Twitter'ın Oyun İçerik Ortağı Rishi Chadha, Twitter'da 2021 yılında atılan oyun tweetlerinin istatistiklerini paylaştı.

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  1. Genshin Impact (@GenshinImpact)
  2. Apex Legends (@PlayApex)
  3. Ensemble Stars! (@ensemble_stars)
  4. Final Fantasy (@FinalFantasy)
  5. Fate/Grand Order (@fgoproject)
  6. Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing)
  7. Knives Out (@game_knives_out)
  8. Minecraft (@minecraft)
  9. Project Sekai (@pj_sekai)
  10. Fortnite (@fortnitegame)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. Mongraal (@Mongraal)
  2. Bugha (@bugha)
  3. Benjyfishy (@benjyfishy)
  4. Scump (@scump)
  5. Rekkles (@RekklesLoL)
  6. Nobru (@Nobru)
  7. FalleN (@FalleNCS)
  8. Mixwell (@Mixwell)
  9. TenZ (@TenZOfficial)
  10. s1mple (@s1mpleO)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. LOUD esports (@LOUDgg)
  2. FaZe Clan (@fazeclan)
  3. paiN Gaming (@paiNGamingBR)
  4. G2 Esports (@G2esports)
  5. Fnatic (@fnatic)
  6. Furia (@FURIA)
  7. 100 Thieves (@100Thieves)
  8. DetonatioN Gaming (@team_detonation)
  9. T1 (@T1)
  10. Team Liquid (@TeamLiquid)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. LOUD esports (@LOUDgg)
  2. FaZe Clan (@FaZeClan)
  3. Sentinels (@Sentinels)
  4. 100 Thieves (@100Thieves)
  5. G2 Esports (@G2sports)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. Japonya
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Güney Kore
  4. Tayland
  5. Brezilya
  6. Filipinler
  7. Endonezya
  8. Birleşik Krallık
  9. Fransa
  10. Hindistan

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. Colon (@Colon56N)
  2. AuronPlay (@auronplay)
  3. Felipe Neto (@felipeneto)
  4. Ibai Llanos(@IbaiLlanos)
  5. Dream (@Dream)
  6. GeorgeNotFound (@GeorgeNotFound)
  7. Corpse Husband (@Corpse_Husband)
  8. Sapnap (@sapnap)
  9. BadBoyHalo (@BadBoyHalo)
  10. Junichi Kato (@unkochan1234567)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. CBLOL (@CBLOL)
  2. Call of Duty League (@CODLeague)
  3. Valorant Champions Tour (@ValorantEsports)
  4. Overwatch League (@OverwatchLeague)
  5. League of Legends Championship Series (@LCSOfficial)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

  1. Fortnite Competitive Series (@FNCompetitive)
  2. Valorant Champions Tour (@ValorantEsports)
  3. League of Legends Esports (@lolesports)
  4. League of Legends European Championship (@LEC)
  5. Valorant Champions Tour: North America (@valesports_na)

Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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