Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı
Twitter'ın Oyun İçerik Ortağı Rishi Chadha, Twitter'da 2021 yılı boyunca 2,4 milyardan fazla tweet atıldığını ve en çok hangi oyunlardan konuşulduğunu açıkladı.
Twitter'ın blog sitesinde yayınlanan bir paylaşımda Twitter, oyuna dair her şeyde rekor bir yıl olduğu bildirildi. Twitter'da 2021 yılı boyunca 2,4 milyardan fazla tweet atıldığını, yıldan yıla %14 arttığını açıkladı.
Twitter'da 2021 yılı boyunca en çok konuşulan video oyunları, espor oyuncuları, espor takımları, en çok izlenme oranına sahip espor takımları, en çok takipçi kazanan espor takımları, oyun hakkında en çok tweet atılan ülkeler, konuşulan oyun etkinlikleri, oyun içerik üreticileri gibi birçok alanda enlerin istatistikleri paylaşıldı. 2021'de oyun hakkında 2,4 milyardan fazla Tweet atıldı, yıldan yıla %14 arttı ve 2017'ye göre 10 kat daha fazla artış oldu.
Oyun, espor haberleri ve içerikleri sosyal medyada oldukça fazla konuşulmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medyada oyun hakkında milyonlarca, milyarlarca paylaşım yapılmaktadır. Twitter'ın Oyun İçerik Ortağı Rishi Chadha, Twitter'da 2021 yılında atılan oyun tweetlerinin istatistiklerini paylaştı.
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