Twitter, 2021 yılının oyun istatistiklerini açıkladı! 2.4 milyar tweet atıldı

Twitter'ın blog sitesinde yayınlanan bir paylaşımda Twitter, oyuna dair her şeyde rekor bir yıl olduğu bildirildi. Twitter'da 2021 yılı boyunca 2,4 milyardan fazla tweet atıldığını, yıldan yıla %14 arttığını açıkladı.

2.4 MİLYARDAN FAZLA TWEET ATILDI

Twitter'da 2021 yılı boyunca en çok konuşulan video oyunları, espor oyuncuları, espor takımları, en çok izlenme oranına sahip espor takımları, en çok takipçi kazanan espor takımları, oyun hakkında en çok tweet atılan ülkeler, konuşulan oyun etkinlikleri, oyun içerik üreticileri gibi birçok alanda enlerin istatistikleri paylaşıldı. 2021'de oyun hakkında 2,4 milyardan fazla Tweet atıldı, yıldan yıla %14 arttı ve 2017'ye göre 10 kat daha fazla artış oldu.

Oyun, espor haberleri ve içerikleri sosyal medyada oldukça fazla konuşulmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medyada oyun hakkında milyonlarca, milyarlarca paylaşım yapılmaktadır. Twitter'ın Oyun İçerik Ortağı Rishi Chadha, Twitter'da 2021 yılında atılan oyun tweetlerinin istatistiklerini paylaştı.

EN ÇOK KONUŞULAN VİDEO OYUNLARI

Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fate/Grand Order (@fgoproject) Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Knives Out (@game_knives_out) Minecraft (@minecraft) Project Sekai (@pj_sekai) Fortnite (@fortnitegame)

EN ÇOK KONUŞULAN ESPOR OYUNCULARI

Mongraal (@Mongraal) Bugha (@bugha) Benjyfishy (@benjyfishy) Scump (@scump) Rekkles (@RekklesLoL) Nobru (@Nobru) FalleN (@FalleNCS) Mixwell (@Mixwell) TenZ (@TenZOfficial) s1mple (@s1mpleO)

EN ÇOK KONUŞULAN ESPOR TAKIMLARI

LOUD esports (@LOUDgg) FaZe Clan (@fazeclan) paiN Gaming (@paiNGamingBR) G2 Esports (@G2esports) Fnatic (@fnatic) Furia (@FURIA) 100 Thieves (@100Thieves) DetonatioN Gaming (@team_detonation) T1 (@T1) Team Liquid (@TeamLiquid)

EN ÇOK TAKİPÇİ KAZANAN ESPOR TAKIMLARI

LOUD esports (@LOUDgg) FaZe Clan (@FaZeClan) Sentinels (@Sentinels) 100 Thieves (@100Thieves) G2 Esports (@G2sports)

OYUN HAKKINDA EN ÇOK TWEET ATAN ÜLKELER

Japonya Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore Tayland Brezilya Filipinler Endonezya Birleşik Krallık Fransa Hindistan

EN ÇOK KONUŞULAN OYUN İÇERİK ÜRETİCİLERİ

Colon (@Colon56N) AuronPlay (@auronplay) Felipe Neto (@felipeneto) Ibai Llanos(@IbaiLlanos) Dream (@Dream) GeorgeNotFound (@GeorgeNotFound) Corpse Husband (@Corpse_Husband) Sapnap (@sapnap) BadBoyHalo (@BadBoyHalo) Junichi Kato (@unkochan1234567)

ESPOR LİGLERİ HAKKINDA EN ÇOK KONUŞULANLAR

CBLOL (@CBLOL) Call of Duty League (@CODLeague) Valorant Champions Tour (@ValorantEsports) Overwatch League (@OverwatchLeague) League of Legends Championship Series (@LCSOfficial)

EN ÇOK TAKİPÇİ KAZANAN ESPOR LİGLERİ

Fortnite Competitive Series (@FNCompetitive) Valorant Champions Tour (@ValorantEsports) League of Legends Esports (@lolesports) League of Legends European Championship (@LEC) Valorant Champions Tour: North America (@valesports_na)

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