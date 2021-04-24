Twitch, Youtube Gaming'den neredeyse 5 milyar saat daha fazla izlendi

Canlı yayın platformlarına olan ilgi gün geçtikçe artıyor.

Twitch, 2021'in 1. Çeyreğinde Youtube Gaming'den neredeyse 5 milyar saat daha fazla izledi ve 2021'de en popüler ve en çok kullanılan bir numaralı yayın platformu olmaya devam ediyor. YouTube ve Facebook Gaming'in toplam canlı yayın izlenme sayılarını bile geride bırakıyor.

Twitch, 2021'in 1. çeyreğinde 6,3 milyar saat izlendi ve yıllık bazda % 97'lik bir artış oldu. YouTube Gaming'in izlenme sayısı ise 1.1 milyar saatten 1.4 milyar saate çıktı.

Bazı içerik oluşturuculara ve yayıncılara göre YouTube, Twitch'e göre önceliğe sahiptir ve kısa videolar ile daha fazla içerik oluşturabilir ve kolay tanıtım sağlayabilirsiniz. Ancak, canlı yayınlar konu olduğunda durum öyle görünmüyor. Diğer yayın sitelerine kıyasla Twitch, son yıllarda bu platformlar arasında önemli bir büyüme ve popülerlik gördü ve 2021'in bu ilk dört ayında % 97'lik bir artış sağladı. Kullanıcı arayüzünün rakiplerinden çok daha iyi olduğu, kullanım kolaylığı ve herkesin rahatça erişebileceği bir platform olmasından dolayı her yıl daha fazla kullanıcının ilgisini çekti.

Twitch, Facebook Gaming ve YouTube Gaming en çok izlenen yayın platformları olarak ilk 3'te yer alıyor ve izleyici sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Riot Games, üç platformda da küresel bir League of Legends ve Valorant varlığıyla birinci sırada yer alıyor. Bu iki oyun geçtiğimiz çeyrekte 834,2 milyon saat izlendi. Rockstar Games, Grand Theft Auto 5'in özellikle Twitch'teki devam eden başarısı sayesinde ikinci sırada yer alıyor. Oyun, 536,4 milyon saat izlendi ve 2021'in birinci çeyreğindeki en iyi ikinci oyunu oldu.

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Kaynak: Playerbros