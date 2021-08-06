Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için uyguluyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için uyguluyor!

Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için uyguluyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler video oyun platformu Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için de uygulamaya başlıyor. Avrupa'nın birçok bölgesinde abonelik fiyatı 3,99 euroya düşürüldü.

Twitch dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, yerel abonelik fiyatlandırmasının bir parçası olarak Avrupa'daki izleyiciler için platformdaki kanal aboneliğinin fiyatını düşürdüğünü duyurdu.

Yerel fiyatlandırma uygulaması bu sene Türkiye, Meksika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika için de uygulanmıştı. Avrupa ülkelerindeki abonelik fiyatları 4,99 eurodan 3,99 euroya düşürüldü.

TWITCH YAYINCILARININ ABONELİK GELİRLERİ YÜKSELEBİLİR

Fiyat düştükten sonra yayıncıların merak ettiği en önemli konu platformdan elde ettikleri kazanç durumu oldu. Abonelik fiyatının düşmesiyle beraber abonelik sayısının artması hedeflendiğinde, fiyat düşüşünün Twitch kanalları açısından daha kârlı olacağını öne süren testler yapıldı.

Yaşanılan bu durum için en büyük örnek, Arupa veya Asya'daki aktif kullanıcıların yüzdesi, Kuzey Amerika'ya göre yaklaşık %50 daha düşük durumda olması. Latin Amerika'da ise bu oranın yaklaşık %80 daha düşük olduğu belirtilmekte.

Platform bu bölgelerde daha düşük abonelik fiyatlarını test ederek, her zamankinden daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Twitch ayrıca, aboneliğin avantajlarından yararlanma konusunda üyelerini yeni fiyatlandırma politikasıyla bu özelliği deneyimleme imkanı sunuyor.

Dota 2 yayıncısı Mason, Filistin hakkındaki söyleminin ardından Twitch'ten banlandı
Dota 2 yayıncısı Mason, Filistin hakkındaki söyleminin ardından Twitch'ten banlandı
Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti
Twitch yayıncısı Elraenn ve ekibi Manavgat yangın bölgesine desteğe gitti
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Burak Elmas Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için uyguluyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:55:31. #1.14#

title