Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için uyguluyor!

Popüler video oyun platformu Twitch, yerel abonelik fiyatlandırmasını Avrupa için de uygulamaya başlıyor. Avrupa'nın birçok bölgesinde abonelik fiyatı 3,99 euroya düşürüldü.

Twitch dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, yerel abonelik fiyatlandırmasının bir parçası olarak Avrupa'daki izleyiciler için platformdaki kanal aboneliğinin fiyatını düşürdüğünü duyurdu.

Yerel fiyatlandırma uygulaması bu sene Türkiye, Meksika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika için de uygulanmıştı. Avrupa ülkelerindeki abonelik fiyatları 4,99 eurodan 3,99 euroya düşürüldü.

TWITCH YAYINCILARININ ABONELİK GELİRLERİ YÜKSELEBİLİR

Fiyat düştükten sonra yayıncıların merak ettiği en önemli konu platformdan elde ettikleri kazanç durumu oldu. Abonelik fiyatının düşmesiyle beraber abonelik sayısının artması hedeflendiğinde, fiyat düşüşünün Twitch kanalları açısından daha kârlı olacağını öne süren testler yapıldı.

Yaşanılan bu durum için en büyük örnek, Arupa veya Asya'daki aktif kullanıcıların yüzdesi, Kuzey Amerika'ya göre yaklaşık %50 daha düşük durumda olması. Latin Amerika'da ise bu oranın yaklaşık %80 daha düşük olduğu belirtilmekte.

Platform bu bölgelerde daha düşük abonelik fiyatlarını test ederek, her zamankinden daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Twitch ayrıca, aboneliğin avantajlarından yararlanma konusunda üyelerini yeni fiyatlandırma politikasıyla bu özelliği deneyimleme imkanı sunuyor.