Twitch yayıncısı Bilge Burcu 'bigmomm' Taşkoparan merak edilen soruları yanıtladı!

Twitch yayıncısı Bilge Burcu 'bigmomm' Taşkoparan ile bir röportaj gerçekleştirdik. Playerbros olarak Twitch yayıncısı Bilge Burcu 'bigmomm' Taşkoparan'a kendisi ve yayınları hakkında birkaç soru sorduk.

Öncelikle merhabalar Burcu Hanım. Yayın yapmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?

Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. Yayın yapmaya 17 yaşımda karar verdim ama maalesef o zaman ki internetim ve bilgisayarımla mümkün değildi. 22 yaşımda ilk yayınımı açtım. 6 senedir düzenli yayın yapıyorum.

Yayınlarınızda neler yapıyorsunuz ve ne gibi içeriklere yer veriyorsunuz?

Yayınlarımın içerikleri çok değişken. Her gün düzenli olarak gündem (haber takibi ) yapıyoruz. İşim gereği yeri geliyor devletin verdiği teşvikleri anlatan yayınlar yapıyorum. Onun dışında oyun konusunda hiç seçici değiliz. Ne bulursak tüketiyoruz. Daha yeni VR yayınlarına başladım çok keyifli geçiyor. Tamamıyla izleyicilerinde dahil olabileceği interaktif şeyler tercih ediyorum. En sevdiğim içeriğim Sen Kimsin. Biliyoruz ki korona döneminde birçok insan işsiz kaldı. Freelancer çalışan izleyicilerimi yayında konuk edip yaptıkları işi anlatmalarını portfolyolarını göstermelerini ve iletişim bilgisi paylaşmalarını istiyorum. Hem güzel sohbet oluyor hem de izleyicimi yakından tanımış oluyorum. ve bazen hiç beklemediğimiz insanlar chatte olup iş yönlendirmesi yapıyor.

Kısa veya uzun vadede yayıncılık hedefleriniz nelerdir?

Şu anda kendi interaktif oyunumu yazıyorum. Kısa vadedeki planım bunu tamamlayıp yayınlarımın bir kısmını bu oyun üzerine yoğunlaştırmak. Uzun vade için çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü planladığım büyüklü küçüklü çok fazla konseptim var. Bunların hepsini yapmam bile en az 4 yıl sürer. Twitch benden uzun bir süre daha kurtulamayacak.

Yayıncılığı bırakmayı düşündüğünüz zamanlar oldu mu?

Hayır tam tersine yayın yapamadığım zamanlar üzüldüğümü bile söyleyebilirim. Yayınlarımda aşırı rahat hissediyorum kendimi sanki tanımadığım insanların önünde değil de evde arkadaşlarımla oturup muhabbet ediyormuşum gibi. Hatta bir ara 8 ay yayın yapamadım rahatsızlandım ve uzun dönem hastanede yattım. Ciddi anlamda yayın yapamadığım için üzüldüm.

Bir kadın yayıncı olarak en çok zorlandığınız konu nedir?

Açık konuşmak gerekirse Twitch'te kadın yayıncı da erkek yayıncı da sanal zorbalığa bence eşit miktarda maruz kalıyor. Sanal zorbalıkla baş etmeyi zaman içerisinde öğrendim. Hatta taciz edeni taciz ederim diye bir kampanya bile başlattım. Çok uzun bir süre bu sebepten Instagram kullanmadım. Ama asıl zorlandığım ya da beni üzen konu bu değil. Maalesef toplumumuzda aşamadığımız bir kadın yayıncı algısı var. Onların gözünde ne kadar emek verdiğim görünmüyor. Kadın olduğu için izleniyor imajı beni açıkçası çok rahatsız ediyor. Şu zamana kadar 100'den fazla çekiliş yaptım. 20'den fazla turnuva düzenledim. Her ay ortalama 140 saat yayın yapıyorum. Ama yayınıma gelen her insanda ilk başta kadın olduğu için izleniyor ön yargısı var ve bunu kırmak çok zor. Ama bu pes edeceğim anlamına gelmiyor. Beni öldürmeyen şey güçlendirir.

Playerbros'a vakit ayırdığı ve sorularımızı cevaplandırdığı için Bilge Burcu Taşkoparan'a teşekkür ediyoruz. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz. Başarılı ve sevilen yayıncının Twitch kanalı için tıklayabilirsiniz. da yayıncının Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros