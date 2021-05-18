Twitch Türkiye abonelik fiyatı ne kadar? Twitch'de abonelik fiyatları düşüyor!

Dünyanın en bilindik canlı yayın adresi olan Twitch'in bir süredir beklenen Türkiye hamlesi sonunda duyuruldu. Yapılan resmi açıklamalara göre Twitch'te bu hafta itibarıyla abonelik ücretlerinde yerel fiyatlandırmaya geçiliyor. Twitch Türkiye abonelik fiyatı ne kadar?

20 Mayıs'ta başlayacak olan yeni uygulamaya göre kanal abonelik ücretleri artık sadece 9,00 TL olmuş olacak. Kullanıcılar tarafından çokça aratılmaya ve sorulmaya başlanan yeni abonelik ücreti sonunda netliğe kavuşmuş oldu.

Twitch yerel fiyatlandırma tarifesine ilk başta geçtiğimiz aylarda Brezilya'da başlamıştı. Şirketin yaptığı açıklamalara göre Brezilya'daki ilk test aşamaları olumlu sonuçlar vermiş. Abone başına kazanılan ücretlerde bi azalma olsa da toplam abone sayılarının ciddi anlamda bi artış içinde olduğunu ve dolayısıyla yayıncının toplam kazancının da arttığı belirtiliyor. Twitch yerel fiyatlandırma uygulamasının bu anlamda hem yayıncı hem de seyirci için çok önemli olacağını düşünüyor.

Yeni yerel fiyatlandırma tarifesi 20 Mayıs itibarıyla Türkiye ile birlikte Meksika'da da start almış olacak. Türkiye'de 9,90 TL (1,20 dolar), Meksika'da ise 48 peso (2,41 dolar) olarak uygulanacak. Twitch önümüzdeki süreçte benzer yerel fiyatlandırmaların Asya, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa'daki diğer bazı ülkeler için de geleceğini duyurdu.