Twitch'ten tepki çeken yenilik! Irk, cinsiyet ve akıl sağlığı gibi etiketler geliyor

Twitch'in yeni getireceği yenilikler tepki topladı. Platforma ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi etiketler geliyor.

Twitch geçtiğimiz gün blog sitesinden yayınladığı bir makale ile yeni getirilecek güncellemeleri paylaştı. Gelecek hafta geleceği söylenen yenilik ile yayıncılar artık 350'den fazla etiketi yayınında gözükecek şekilde seçebilecekler.

Cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, millet, yetenek, akıl sağlığı ve daha fazla etiket kullanıcılar tarafından seçilebilir olacak. Ayrıca transgender, siyahi, engelli, gazi ve Vtuber olan kişiler bu özelliklerini yayınlarına koyabilecekleri etiketler sayesinde sergileyebilecekler.

LiveStreamFail subreddit'inde insanlar Twitch'in bu yeni güncellemesine tepki gösterdi.

Snitsie: Aynı sebepten ötürü Chaturbate'de de ırk ile filtreleme seçeneği var.

just-the-doctor1: Yani insanlar sırf mastürbasyon yapacağı yayıncıyı bulmak için mi ırk filtreleme seçeneğini kullanacak?

throwingtheshades: Hayır, hayır, yeni açılan Hot Tub kategorisindeki yayıncıları ayırt etmeni kolaylaştıracağını söylüyor. Şahsen göğüs büyüklüğü, yaş ve kilo gibi etiketlerin eklenmesini isterdim.

Twitchtv_Leedly: Irkçı olmayan birisinin yayıncıları ırklarına göre sıralama ihtiyacı hissetmesi için bir sebep göremiyorum. Liberal olmaktan nefret ediyorum çünkü bu aşırı salaklar palyaço gibi görünene kadar her konuyu fazla abartıyor. İyi iş, ırkçılığı önlemeye çalışırken o kadar ileri gittiniz ki kendiniz ırkçılığı yarattınız. Twitch çalışanları cidden beyin özürlüsü ve kuruldakiler/yatırımcılar'ın hala nasıl bunları kovmamış olması aklımı alıyor.

Alternative_Square: Kardeşim.. Bu bir oyun canlı yayın sitesi, bizim neden bir ırk veya depresyon etiketine ihtiyacımız olsun? Cidden anlam veremiyorum.

Görüldüğü üzere insanlar daha güncellemenin gelmesine bir hafta varken bile bu yenilikleri önyargılı şekilde karşıladılar. Twitch, bu güncellemenin gelecek hafta geleceğini söyledi, fakat gelen yorum ve eleştiriler doğrultusunda bu güncelleme iptal edilebilir mi bilmiyoruz.

Makaleyi ingilizce olarak okumak isterseniz makaleye gidebilirsiniz

Kaynak: Playerbros