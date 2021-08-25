Twitch'te yayınlanacak olan E3 etkinliğinde New World eşyaları dağıtılıyor

Bugün saat 20: 30'da Twitch yayınını izleyenlere kostüm dağıtılacak.

Twitch'te bugün saat 20: 30 da başlayacak olan E3'ün New World etkinliğinde "Yemyeşil Tuzakçı (Verdant Trapper)" kostümü izleyicilere rasgele olarak dağıtılacak.

Bu etkinlikte dağıtılan kostüme sahip olmak istiyorsanız yayını 15+ dakika izlemeniz yeterli olacaktır. , 20: 30 da başlayacak olan E3'ün New World etkinliğini izlemeye gidebilirsiniz.

New World oyunu geçtiğimiz ay son kapalı betasını gerçekleştirdi ve oyunun önümüzdeki 28 Eylül 2021 tarihinde tam olarak çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Playerbros