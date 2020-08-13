Twitch Rivals için yeni turnuva kategorisi: Twitch Rival Fall Guys Ultimate Knockout Twitch Rivals popüler kategorileri arasında CS:GO, PUBG, COD, LOL gibi pek çok oyun var. Fall Guys'ın çok fazla beğenilmesi sebebiyle bir kategori daha eklenecek. Fall Guys nasıl oynanır?

Fall Guys 31 Temmuz'da çıkışını yaptıktan sonra kısa sürede 2 milyondan fazla kopya sattı. Renkli grafikleri ve eğlenceli oyun platformları ile battle royale türüne yeni bir soluk getirdi. Twitch üzerinde en çok izlenen 3. oyun kategorisi olan Fall Guys için Twitch bir adım attı.

TWITCH RIVALS FALL GUYS

Fall Guys, Twitch oyun kategorileri arasında en çok yayın yapılan ve izlenen 3. kategori olmayı başardı. Twitch izleyicileri, yayıncılara Twitch Rivals turnuvası yapılması için binlerce yorum yaptı. Oyun platformu bu isteğe dikkatini verdi ve bir açıklama geldi. Twitch Rivals Fall Guys turnuvası yakında geliyor.

Twitch Esports , Twitter üzerinden müjdeli haberi verdi:

"Bu oyun hakkında çok şey duyduk…

İnsanlar "Ne zaman Twitch Rivals geliyor?" diye sürekli soruyor…

Biz de bunu yapmaya karar verdik. Twitch Rivals Fall Guys.

Çok yakında."

FALL GUYS NASIL OYNANIR?

31 Temmuz tarihinde PC ve PS4 için çıkış yapan battle royal oyun, dünya çapında trend oldu. İlk 24 saatte 1,5 milyondan fazla satan oyun, 2 milyondan fazla kopya sattı. Twitch kategorilerinde en çok yayınlanan ve izlenen 3. oyun oldu.

Battle Royal günümüzde çok popüler, alıştığımızın aksine silahlar yerine eğlenceli parkurların olması ise oyunu çekici hale getirdi diyebiliriz. 60 oyuncu ile başlayan oyunda engellerle, çarpan pervanelerle ve yükseklikle savaşıyorsunuz. Ve de birbirini tutan ve oynamanıza engel olan oyuncular var. Mekaniklerin buna izin vermesinin sebebi ise takım yarışlarında başarılı olabilmek. Eğlenmek için tercih edilebilecek oyunlardan biri olması sebebiyle çok tercih edildiği de söyleniyor.

Tabi, parkurda olur olmadık engeller biraz hırslanmanıza sebep olabilir. Human Fall Flat oyununun battle royal versiyonu olarak da düşünülebilir. Elbette farklılıklar çok fazla.

Oyun içerisinde renkli ve eğlenceli parkurlar yer alıyor. Efekt ve müzikler çok başarılı. Temel kontrolleri basit. Fazla oyuncu olduğu için bazı sunucu sorunları ile karşılaşabilirsiniz fakat bunlar şu an geliştiriliyor.