Twitch Rivals Dunkin ile anlaştı!
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Twitch Rivals Dunkin ile anlaştı!

28.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 00:19
Twitch Rivals Dunkin ile anlaştı!

Amerika'da yaşıyorsanız ve kahve, doughnut seviyorsanız sizi haberimize bekliyoruz!

Popüler yayıncılarla turnuvalar düzenleyen Twitch Rivals Dunkin ile anlaştığını duyurdu! Amerikan kahve üreticisi ve doughnut şirketi Dunkin' Twitch Rivals Kuzey Amerika ile anlaştı.

Anlaşmaya göre Dunkin, turnuvalar süresince chat üzerinden hediyeler, ödüller dağıtacak. Ayrıca turnuvada yapılacak çekilişler ile izleyicilerin kahve ve doughnut ihtiyacını karşılamış olacak. Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan Twitch Rivals: VALORANT Series 1 ile başlayan ortaklık toplamda 50.000 Dolar ödül havuzuna sahip.

Dunkin Medya ve Pazarlama Yöneticisi Keith Lusby anlaşma hakkında şunları söyledi:

İzleyiciler aynı zamanda Dunkin' Challenge aracılığıyla izleyicilere verilecek olan oyun konsolları, hediye kartları ve daha birçok ödülü bu araç sayesinde tahmin edebilecekler.

Kaynak: Playerbros

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