Twitch'e bugüne kadarki en büyük ifade güncellemesi geliyor!

Twitch sonunda animasyonlu ifadeler ve daha fazla gelişmenin haberini verdi. Detaylar haberimizde.

Twitch'in blog sitesinde paylaştığı makale ile birlikte yakında gelecek olan animasyonlu emojiler ve daha fazlası tanıtıldı.

Twitch, bu pazar günü 10. Yaşını kutlayacaklarını ve bunun şerefine kullanıcılarına özel bir hediye hazırladığını açıkladı.

"Bu Pazar günü Twitch'in 10. yaşını kutluyoruz ve bunun şerefine sizlere, tüm Twitch topluluğuna, özel bir hediyemiz var: İfadeler. Evet, Twitch'in gayriresmi (ama aynı zamanda resmi) dili olan ifadelerden daha güzel hediye olabilir mi? İfadeler izleyicilerin ve yayıncıların kendilerini ve topluluklarını ifade etme yöntemi. Herkes ifadeleri çok seviyor. İfade koleksiyonu yapan var. Hatta bu konuda efsaneler var (dediklerine göre, ormanda gerçekten de altın bir Kappa görenler varmış). İfadeler izleyicilerin sevdikleri yayıncı ve toplulukları desteklemesine ve bunu gururla göstermelerine olanak sağlıyor.

Bugün, ifadelerle ilgili dört harika güncellemenin duyurmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu ayın ilerleyen günlerinde devreye girecek bu güncellemelerle Twitch yayıncılarının ifadeleri kullanarak topluluklarını özelleştirmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacağız."

Animasyonlu İfadeler

Kullanıcılar FrankFacerz gibi harici eklentileri kurarak halihazırda Twitch'in sahip olmadığı animasyonlu emojileri kullanabiliyordu. Ancak bu animasyonlu ifadeleri sadece FrankFacerz eklentisini yüklemiş olan kullanıcılar görebiliyorlardı. Bu emojilere örnek olarak şunları verebiliriz:

Twitch, 10. Yaş gününe özel olarak harici bir eklenti kurularak deneyimlenebilen bu özelliği kendi platformuna getiriyor. Birkaç hafta içinde tüm Twitch partnerlerinin bu özellikten faydalanabileceğini söyleyen platform, yayıncıların Kademe 1 abonelik avantajına 5 adete kadar animasyonlu ifade ekleyebileceğini söyledi.

Yayıncılar animasyonlu ifadelerini "İfadeler" sayfalarından yönetebilecekler. Animasyonlu ifade oluşturulması sırasında ne tür gereklilikler olduğunu gideceğiniz makaleden okuyabilirsiniz. Animasyonlara karşı hassas izleyiciler bu özelliği Sohbet Ayarlarından devre dışı bırakabilecekler.

Mevcut İfadelere Animasyon Ekleme

Twitch ayrıca şu an kanalınızda mevcut olan ifadelere de animasyon eklemenize olanak tanıyor. Özellik devreye girdiğinde yukarıdaki 6 animasyonu kullanabileceksiniz.

Takipçi İfadeleri (Beta)

"Yayıncılarımız uzun zamandır yeni izleyicileri kanallarına çekip topluluklarına katmalarına yardımcı olacak araçlar istiyorlar. Madem burası Twitch, topluluğa yeni katılanlara sıcak bir karşılama için yeni bir ifade grubundan daha iyi bir araç olabilir mi?

Bir süredir yeni Takipçi İfadelerini test ediyoruz ve önümüzdeki günlerde bazı Partner ve İştiraklerin beta erişimine sunacağız. Bu yeni ifade grubu ile yayıncılar kanallarını takip etmeye başlayan yeni izleyicilere bedelsiz ifadeler sunarak topluluklarını büyütebilecekler. Takipçi İfadeleri yalnızca kilidinin açıldığı kanallarda kullanılabilecek."

Beta erişimine sahip yayıncılar Yayıncı Panelindeki ifadeler sayfasından ulaşabilecekleri bu yeni ifade grubuna beş adede kadar ifade atayabilecekler. Bu gruba isterseniz yeni ifade yükleyebilir, ister diğer gruplardaki ifadelerden istediklerinizi taşıyabilir ya da Twitch'in sunduğu istediğinizi seçebilirsiniz.

İfade Kütüphanesi

"Yayıncıların dijital varlıklarını daha kolay yönetebilmeleri için Kütüphane özelliğini hayata geçiriyoruz. Onaylanmış ifadelerinizin tümüne, aktif olmasalar dahi buradan kolayca erişebileceksiniz. Hangi ifadelerin aktif olacağını buradan belirleme, istediğiniz ifadeyi istediğiniz ifade grubuna atama gibi işlemlerin tümünü aynı yenden yapabileceksiniz. Oluşturduğumuz bu ifade altyapısı ile, yayıncılara ifadeleri etkinleştirme/devre dışı bırakma ve istedikleri gruba atama işlemlerini her seferinde onay sürecine tabi tutmadan kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme ve dolayısıyla topluluk kültürleri üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunuyor, bir bütün olarak Twitch kullanıcılarının kendilerini ifade etme olanaklarını geliştiriyoruz."

Kütüphane sayfası İfadeler sayfasının içerisinde yer alacak ve tüm Twitch partnerleri/İştiraklerine açık olacak. Kütüphanenin birkaç ay içinde tüm Partner ve İştirakler için kullanıma sunulması öngörülüyor. Yayıncılar erişim kazandıklarında bilgilendirilecekler ve Kütüphaneyi İfadeler sayfalarında görebilecekler.

Twitch 10. Yaş kutlamalarının bunlarla sınırlı kalmayacağını, planlanan daha bir sürü şey olduğunu ve bu planlar ile ilgili detayların yakında duyurulacağını da açıkladı.

Kaynak: Playerbros