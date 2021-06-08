Twitch çöktü mü? Twitch'e neden ulaşılamıyor? Twitch, Reddit, Spotify, GitHub, BBC neden hata veriyor?
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Twitch çöktü mü? Twitch'e neden ulaşılamıyor? Twitch, Reddit, Spotify, GitHub, BBC neden hata veriyor?

Twitch çöktü mü? Twitch'e neden ulaşılamıyor? Twitch, Reddit, Spotify, GitHub, BBC neden hata veriyor?
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Popüler canlı yayın platformlarından olan Twitch hakkında Twitch çöktü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Twitch'in yanı sıra Reddit ve BBC gibi birbirinden farklı sitelere de ulaşımda sorunlar yaşanıyor. Twitch çöktü mü? Twitch'e neden ulaşılamıyor? Twitch, Reddit, BBC neden hata veriyor? CDN nedir? sorularının yanıtları...

İnternet kesintisi sorunu tüm dünyada bir anda gündeme oturdu. Pek çok web sitesinden yaşanan internet kesintisi sonrası Twitch çöktü mü, Reddit, Spotify çöktü mü? sorularının yanıtları merak edildi.

TWITCH ÇÖKTÜ MÜ?

BBC, New York Times, Spotify, GitHub, Reddit, 9Now Sydney Morning Herald ve Twitch dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli web sitesi, toplu bir web kesintisi gibi görünen bir şekilde çöktü.

Kullanıcılar, birkaç web sitesinde oturum açmaya çalışırken "Hata 503 Hizmet Kullanılamıyor" sayfaları aldıklarını bildirdi.

Diğerleri, BBC gibi önemli bir web sitesinin etki alanının "bilinmiyor" olarak çıkan "connection failure" hatası aldı.

Twitch çöktü mü? Twitch

Kesinti ayrıca 9Now, The Sydney Morning Herald ve The Age dahil olmak üzere bir dizi Avustralya web sitesini de etkiledi.

Kesintiye neyin neden olduğu bilinmiyor. Kesintinin, sağlayıcı Fastly'den gelen küresel bir CDN kesintisine bağlı olduğuna inanılıyor.

Fastly, CDN hizmetleriyle ilgili bir sorun bildirdi.

Fastly nedir? CDN nedir?
Fastly nedir? CDN nedir?

CDN NEDİR?

İçerik dağıtım ağları (CDN'ler), internet altyapısının önemli bir parçasıdır. Bu şirketler, web hizmetlerinin performansını ve kullanılabilirliğini artırmak için küresel sunucu ağlarını çalıştırır. CDN'ler, proxy sunucuları gibi davranır ve bazı verileri mümkün olduğunca son kullanıcıya yakın bir yerde önbelleğe alır. Örneğin, medya içeriği genellikle yakınınızdaki bir CDN sunucusuna önbelleğe alınır, böylece bir kullanıcı her web sayfası yüklediğinde orijinal sunucuya getirilmesi gerekmez.

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