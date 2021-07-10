Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor!

Başvurular devam ediyor!

PUBG maçlarıiçin istatistik ve analiz sağlayan data şirketi Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor. Eğer sen de PUBG ile ilgileniyor ve bir şirket altında çalışmak istiyorsan doğru haberdesin! İsterseniz gelin başvuru detaylarına birlikte göz atalım.

Twire'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderide "Ekibimizi genişletmek istiyoruz! Topluluklarla olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için aşağıdaki bölgeler için Bölgesel Marka Temsilcileri arıyoruz." açıklamasına yer verdi. Twire'ın bahsettiği bölgeler ise şu şekilde:

Çin

Japonya

Rusya

Güney Kore

Türkiye

Vietnam

Eğer sen de PUBG ile ilgileniyor ve bir adım daha ileriye gitmek istiyorsan Twire'ın internet sitesi üzerinden başvurunu yapabilirsin. Twire internet sitesine hızlıca ulaşmak için tıkla.

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Kaynak: Playerbros