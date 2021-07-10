Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor!

Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvurular devam ediyor!

PUBG maçlarıiçin istatistik ve analiz sağlayan data şirketi Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor. Eğer sen de PUBG ile ilgileniyor ve bir şirket altında çalışmak istiyorsan doğru haberdesin! İsterseniz gelin başvuru detaylarına birlikte göz atalım.

Twire'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderide "Ekibimizi genişletmek istiyoruz! Topluluklarla olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için aşağıdaki bölgeler için Bölgesel Marka Temsilcileri arıyoruz." açıklamasına yer verdi. Twire'ın bahsettiği bölgeler ise şu şekilde:

Çin

Japonya

Rusya

Güney Kore

Türkiye

Vietnam

Eğer sen de PUBG ile ilgileniyor ve bir adım daha ileriye gitmek istiyorsan Twire'ın internet sitesi üzerinden başvurunu yapabilirsin. Twire internet sitesine hızlıca ulaşmak için tıkla.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Petek Dinçöz Kartal Tibet Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Twire Bölgesel Marka Temsilcilerini arıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:49:07. #1.15#

title