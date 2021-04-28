Twire 2. Haftanın En İyi "PUBG Squad"ını duyurdu!

Sizce bir sonraki hafta bu listeye kimler girebilir?

Turnuva istatistik sağlayıcısı olarak organizasyonlara, organizatörlere yardımcı olan web sitesi Twire 2. Haftanın En İyi "PUBG Squad"ını ! PUBG'de bir haftanın daha sonuna geldik. Twire'da bizler için 19 - 25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvalarda göze çarpan en iyi 4'lüyü bizler için derledi. İsterseniz birlikte geçtiğimiz haftanın en iyi dörtlüsüne göz atalım:

Rex

Rex, PWS: EA P1 Week 2 Weekly Final'da gösterdiği muhteşem performansla adını bu listeye yazdırdı. Danwa Esports takımı altında mücadele eden oyuncu sayesinde, organizasyon turnuvayı 1. olarak tamamladı.

TWR Skoru: 92

Öldürme: 31

KDA: 4.8

Ortalama Verilen Hasar: 382

Metebey

Oyuncu ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire turnuvasında takımı XFlow'u şampiyon yapan kilit oyunculardan biri olmayı başardı. Oynadığı "sneaky playz"ve "2v1-3v1"lerle adını bu listeye yazdırdı. XFlow Esports bu turnuvadan şampiyon olarak ayrıldı ve kasasına 12.000 TL ödül koydu.

TWR Skoru: 82

Öldürme: 33

KDA: 2.8

Ortalama Verilen Hasar: 372

Kickstart

Kickstart ve takımı, ESL Masters Americas Phase 1 Finals'da Amerika Şampiyonu olarak anılmak için kıyasıya mücadele etti. Takım turnuvayı 4. olarak bitirse de Kickstart'ın ortaya koyduğu performans büyük övgü topladı.

TWR Skoru: 88

Öldürme: 25

KDA: 3.2

Ortalama Verilen Hasar: 437

D1gg3r1

D1gg3r1, ESL Masters EU Spring turnuvasının her gününde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren oyuncu oldu. Finallerde şampiyonluğu Heroic organizasyonuna kaptırsalar da D1gg3r1'nin ortaya koyduğu performans akıllardan çıkmadı.

TWR Skoru: 79

Öldürme: 26

KDA: 2.6

Ortalama Verilen Hasar: 296

Haftaya yeni bir Twire 4'lüsünde görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros