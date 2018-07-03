Twerk Yaparken Annelerine Yakalanan Kız Kardeşler Neye Uğradıklarını Şaşırdı

Twerk Yaparken Annelerine Yakalanan Kız Kardeşler Neye Uğradıklarını Şaşırdı

Dans ederken kendilerini videoya alan iki kız kardeşin annelerine yakalandığı anlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

İspanya'da çekilen videoda, twerk yaparken kendilerini kameraya alan iki kız kardeş, odaya anneleri girince ne yapacaklarını şaşırdı. Kızlarını dans ederken görünce terliğine davranan anne, sosyal medyada fenomen oldu.

MİLYONLARCA DEFA İZLENDİ

Video Facebook'ta 4 milyon kez izlenirken, kullanıcıların çoğu anneye hak verdi.

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YORUMLAR (6)

  • OKADAR:
    Aslan gibi anne vallaha. Ee demeki babada kedi yoksa bu cıbıldak kızlar kimden arka alıyor veya korkmuyor. Anne baba bir olsa böyle kıçı açıklar efendi olur evlenir.
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  • NASIL SİTESİNİZ!:
    NE DÜŞÜNCESİNZ İNSANLARSINIZ ŞU GÖRÜNTÜNÜN HAERLE NE İLGİSİ VR SUURSUNZLAR!
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  • CEVAP:
    toplumu tahrik ve teşvik''e sürükleyen değil mi bunlar, bu mu özgürlük ve medeniyet?ne istediğini bilmeyen ahmaklar insanların doğasını bozan siz ve siz gibi düşünenlerdir. . .
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