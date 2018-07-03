Twerk Yaparken Annelerine Yakalanan Kız Kardeşler Neye Uğradıklarını Şaşırdı

Aslan gibi anne vallaha. Ee demeki babada kedi yoksa bu cıbıldak kızlar kimden arka alıyor veya korkmuyor. Anne baba bir olsa böyle kıçı açıklar efendi olur evlenir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İspanya'da çekilen videoda, twerk yaparken kendilerini kameraya alan iki kız kardeş, odaya anneleri girince ne yapacaklarını şaşırdı. Kızlarını dans ederken görünce terliğine davranan anne, sosyal medyada fenomen oldu.
MİLYONLARCA DEFA İZLENDİ
Video Facebook'ta 4 milyon kez izlenirken, kullanıcıların çoğu anneye hak verdi.