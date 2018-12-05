Ödül Gecesinde Sahneyi Terk Eden Kadın Futbolunun Messi'si, Senede 300 Bin Euro Kazanıyor

Ballon D'or ödül töreninde dünyanın en iyi kadın futbolcusu ödülüne kavuşan Ada Hegerberg, maruz kaldığı cinsiyetçi tavır nedeniyle gündeme oturmuştu.

Gecenin sunucusu Ada Hegerberg'e futboldan kazandığı ödül ile ilgili değil de "Twerk" yapmayı biliyor musun? şeklinde bir soru yöneltmişti. Üç kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış olan Ada Hegerberg'in ödül töreninde yaşadığı ayrımcı tavır, futbol hayatında da varlığını sürdürüyor.

ADA YILLIK 336 BİN EURO KAZANIYOR

Erkek futbolcuların milyon dolarlar kazandığı bir ortamda dünyanın en başarılı kadın futbolcusu Ada Hegerberg'in maaşı, spor dünyasında yaşanan cinsiyet ayrımını gözler önüne serdi. Bu yıl ilk kez kadın futbolcuların da dahil edildiği Ballon D'or ödülünün sahibi Ada Hegerberg'in, Fransız ekibi Lyon'dan yıllık 336 bin euro (2 milyon 53 bin TL) kazandığı öğrenildi.

Kazanç olarak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi yıldız erkek futbolcuların yanına bile yaklaşamayan Ada Hegerberg'in, ortalama 161 bin euro (986 bin 285 TL) olan dünyanın en iyi takımı Lyon'daki ortalama kadın futbolcu maaşlarına oranla durumunun daha iyi olduğu söylenebilir.

MODRICSENEDE 7,6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Tıpkı kendisi gibi Ballon D'or 'Yılın futbolcusu' ödülüne layık görülen Luka Modric ise Real Madrid'den tam 7 milyon 600 bin euro (46 milyon 563 bin TL) kazanıyor.

Ballon D'or ödülü aldığı gecede kadın futbolculara yapılan ayrım hakkında konuşan Ada Hegerberg "Futbol oynayan kadınların koşullarının düzeltilmesi için pek çok şey yapılmalı. Tüm her şey kadın futboluna saygı ile başlıyor. Ben pek saygı duyulduğunu düşünmüyorum" dedi.

LİSTENİN BAŞINDA MESSI VAR

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Lionel Messi, 40 milyon Euro (244 milyon 900 bin TL) gibi bir rakam kazanırken, Ronaldo ise Juventus'ta 30 milyon Euro (183 milyon 700 bin TL) kazanıyor. Yani hem Messi hem de Ronaldo, kendileri ile aynı sporu yapan Ada Hegerberg'in yıllık kazancının yaklaşık 100 katı daha fazla kazanıyor.

Üstelik bu kazancın içinde sponsorluk, reklam anlaşmaları ve bonuslar yer almıyor.

(Sözcü)