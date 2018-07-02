Twerk Dansı Yaparken Annelerine Yakalanan Kızlar Terlikle Dayak Yedi

Twerk dansı yaparken anneleri odaya giren kızlar buna pişman oldu. Twerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlar böyle görüntülendi. Duruma sinirlenen anne kızları terlikle dövdü.

FENOMEN OLMAK İÇİN TWERK DANSI YAPTILAR

Sosyal medyada fenomen olmak video çeken kızlar pişman oldu. Twerk dansı yaptığı sırda odaya kızların annesi girince olanlar oldu. Annelerine yakalanan kızlar dayak yedi.