Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Karaca, seçtiği 3 fotoğrafı oyladı.

Karaca, haber kategorisinde, Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi Suluada", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın fotoğrafları oylamasını desteklediğini ve bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istediğini dile getirdi.

Fotoğraf çekmenin çok önemli olduğunu dile getiren Karaca, "Bazen uzun uzun metinlerin anlatamadığı olayı, bir fotoğraf karesi ile anlatabiliyorsunuz. Yeni fotoğrafçıların yetişmesi ve bunun özendirilmesi bu kapsamda önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara