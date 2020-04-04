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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Korona virüsün görünmeyen mağdurları sokağa terk edilen evcil...

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Korona virüsün görünmeyen mağdurları sokağa terk edilen evcil hayvanlardır" dedi.

04.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:56
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu:

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Korona virüsün görünmeyen mağdurları sokağa terk edilen evcil hayvanlardır" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nün, insanların hayvanları koruması adına farkındalık oluşturmak için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bu gün, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkına varılması için önemli bir gündür. Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken, diğer yandan da ne yazık ki şiddet ve istismara maruz kalmaktadır. Bu manada 4 Nisan tarihi bize bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, en az kendimiz kadar diğer canlıları da gözetmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır" ifadesini kullandı.

Hevesle alınan evcil hayvanların sokağa bırakılmasının da ayrı sorun olarak göze çarptığını vurgulayan Eroğlu, "Özellikle son günlerde yeni tip korona virüsün (Covid-19) hayvanlardan insanlara bulaştığı şeklindeki kulaktan dolma yanlış bilgiler nedeniyle, insanlar can dostlarını acımadan sokaklara terk etmekte, onları virüsün görünmeyen mağdurları haline dönüştürmektedir. Sahiplerine alışmış evcil hayvanların sokağa terk edilmesi, terk edilmiş hayvanların psikolojilerini olumsuz olarak etkilemektedir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), "Covid-19'un evcil hayvanlardan insanlara bulaşması ile ilgili bilimsel bir kanıt yoktur" şeklinde açıklama yapmış olup, virüs bahanesi ile evcil hayvanların sokağa bırakılması kabul edilemez bir tutumdur. Bu salgının bir sonucu olarak, sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanlara yenilerinin eklenmemesi noktasında insanları sorumluluğa davet ediyoruz. Yaşamın sokaktaki hayvanlar için hiç de kolay olmadığını biliyoruz. Sınırsızca market alışverişlerinin yapıldığı, aşırı gıda tüketimlerinin gerçekleştirildiği özellikle sokaklarda her gün aldırış etmeden yanlarından geçip gittiğimiz sokaklarda yaşamaya alışık olmayan bu canların önemli bir kısmı; açlık, susuzluk ve bakımsızlıktan hayatlarını kaybetmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Evcil hayvanların sokağa terk edilme olayını en aza indirmek, hayvanlara uygulanan şiddetin önüne geçmek ayrıca yeterli bakım-besleme ve veteriner hekimlik hizmetlerinin sağlanabilmesi için 5199 sayılı kanunun ivedilikle revize edilerek hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğlu şunları dedi:

"Sokak hayvanları meselesi toplumsal bir görevdir. Onlar sokak değil, sahipsiz hayvanlardır. Covid-19 nedeniyle evlerimizde kalmalıyız ama sahipsiz hayvanları da unutmamalıyız. Bu konuda Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin beslenme odaklarını daha sık ziyaret ederek bu yerlerin sayısını fazla artırmaları vazgeçilmez olmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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