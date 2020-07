TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan... TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan orijinlidir" "Kovid-19 ile birlikte bugün tüm dünya çok daha ağır bir bilanço ile karşı karşıyadır" "Hayvan kaynaklı hastalıklarla mücadelede başarı "tek sağlık" yaklaşımı ile mümkündür"...

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan orijinlidir"

"Kovid-19 ile birlikte bugün tüm dünya çok daha ağır bir bilanço ile karşı karşıyadır"

"Hayvan kaynaklı hastalıklarla mücadelede başarı "tek sağlık" yaklaşımı ile mümkündür"

"Veteriner hekimlerin de bir an önce sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmesini bekliyoruz"

ANKARA - Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü münasebetiyle basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, içinde bulunduğumuz korona virüs ile mücadele süreci ve ülkemizde de görülmeye devam eden; Brusella, kuduz, tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve şarbon başta olmak üzere insan sağlığını cidden tehdit eden ve ölüme kadar uzanan bu hayvansal hastalıklar hakkında bilgi verildi.

"Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan orijinlidir"

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle küçülen dünyada insanlık çözüm gerektiren çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren TVHB Merkez Konsey Başkan Eroğlu, "Dünyadaki küçülme, hastalıkların hızla yayılmasına sebep olmuş, Kovid-19 gibi küreselleşen zoonotik (hayvansal) hastalıklar maalesef küresel tehlike ve tehdit haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda Kovid-19'a kadar dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvansal kökenlidir. Yeni oluşan patojenlerin (Ebola, Batı Nil, Kovid-19, Kuş Gribi) yüzde 75'i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan orijinlidir. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin yüzde 80'i potansiyel biyoterör etkenleri arasında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kovid-19 ile birlikte bugün tüm dünya çok daha ağır bir bilanço ile karşı karşıyadır"

Zoonotik hastalıkların küresel bilançosunun çok büyük olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Kovid-19 sürecinden önce her yıl 8 milyar Euro hayvansal üretim kaybı, küresel üretimin yaklaşık yüzde 20'si, her yıl ölen çiftlik hayvanlarının değeri yaklaşık 21 buçuk milyar Euro ve her yıl insan sağlığı için yapılan masraflar 43 milyar Euro. Kovid-19 ile birlikte bugün tüm dünya çok daha ağır bir bilanço ile karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

"Hayvan kaynaklı hastalıklarla mücadelede başarı "tek sağlık" yaklaşımı ile mümkündür"

Hayvan kaynaklı hastalıklarla mücadelede farklı disiplinlerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması, epidemiyolojik çalışmaların artırılması, entegre bir veri tabanının oluşturulması, tehditlerin önceden belirlenmesi, yeni ortaya çıkabilecek veya mevcut hastalıkların halk sağlığı tehdidi oluşturma boyutuna gelmeden önlenmesi ve kontrolüne yönelik faaliyetler Kovid-19 pandemisi ile daha önemli hale gelmiştir. Genel olarak pandemilerde erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alarak hastalığın kontrol ve eradikasyonunu sağlamak en temel yaklaşımdır. Hayvan kaynaklı hastalıklarla mücadelede başarı "tek sağlık" yaklaşımı ile mümkündür. Kovid-19 bu yaklaşımın vazgeçilmezliğini ortaya koymuştur. "Tek sağlık" yaklaşımı, yerel ulusal ve küresel alanda çalışan farklı disiplinlerin insan, hayvan ve çevrenin optimal sağlığı için işbirliği faaliyetlerini kapsamaktadır" diye konuştu.

"Veteriner hekimlerin de bir an önce sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmesini bekliyoruz"

Veteriner hekimlik hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Eroğlu, "Tek sağlık yasası çıkarılarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu doğrultuda "tek sağlık" sistemine uygun olarak Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulmalı, Tarım ve Orman Bakanlığında, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı'nda, Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatları ihdas edilmelidir. Ayrıca zoonotik hastalıklara karşı cansiperane mücadele eden, veteriner hekimlerin de bir an önce sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edilmesi, yıpranma payı ve özlük haklarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA