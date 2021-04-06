TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eroğlu mesajında, "Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla kurulan ve bugüne kadar kamuoyunu aydınlatmada ilkeli, güvenilir ve objektif habercilik anlayışıyla medya sektörünün öncüsü olan AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal