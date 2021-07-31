TVHB'den Manavgat'ın sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanları için acil müdahale ekibi

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi kararı ile Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve halen devam eden orman yangınında zarar gören sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik ilk yardım ve acil tıbbi müdahale edilmesi...

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi kararı ile Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve halen devam eden orman yangınında zarar gören sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik ilk yardım ve acil tıbbi müdahale edilmesi için Veteriner Hekimlerden oluşan müdahale ekipleri oluşturuldu.

TVHB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ilgililerin ilk yardım ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarının tedavisi için Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı üyesi veteriner hekimler ile 0536 541 7869 veya 0542 451 9050 numaralı WhatsApp hatları üzerinden iletişime geçebilecekleri ifade edildi. Açıklamada; "Yangına cansiperane müdahale eden yangın söndürme ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Yangınların daha fazla can ve mal kaybı olmadan en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyor, zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı