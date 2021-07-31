TVHB'den Manavgat'ın sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanları için acil müdahale ekibi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TVHB'den Manavgat'ın sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanları için acil müdahale ekibi

TVHB'den Manavgat'ın sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanları için acil müdahale ekibi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi kararı ile Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve halen devam eden orman yangınında zarar gören sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik ilk yardım ve acil tıbbi müdahale edilmesi...

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi kararı ile Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve halen devam eden orman yangınında zarar gören sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik ilk yardım ve acil tıbbi müdahale edilmesi için Veteriner Hekimlerden oluşan müdahale ekipleri oluşturuldu.

TVHB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ilgililerin ilk yardım ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarının tedavisi için Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı üyesi veteriner hekimler ile 0536 541 7869 veya 0542 451 9050 numaralı WhatsApp hatları üzerinden iletişime geçebilecekleri ifade edildi. Açıklamada; "Yangına cansiperane müdahale eden yangın söndürme ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Yangınların daha fazla can ve mal kaybı olmadan en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyor, zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Demet Akalın Prens William
Spor Diego Eda Erdem Mete Gazoz Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TVHB'den Manavgat'ın sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanları için acil müdahale ekibi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 09:04:56. #1.16#

title