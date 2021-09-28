TVHB Başkanı Eroğlu: "Covid-19'da mutlaka aşı bilincinin geliştirilmesi gerekiyor"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Kuduz, aşılama programına dikkat edilirse, yüzde 100 tedavi edilen bir hastalık. Gerek kuduzda gerek Covid-19'da mutlaka aşı bilincinin geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kuduz hastalığının zoonotik bir hastalık olduğunu söyleyen Ali Eroğlu, bu hastalığın yüzde 100 çözümünün olmasına rağmen her yıl 60 bin kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Her sene farklı bir tema ile dikkat çeken Dünya Kuduz Günü'nün bu seneki teması ise 'Kuduz: Gerçekler Korku Yok' olarak belirlendi. Bu sloganla kuduz hastalığının yüzde 99 öldürücü olduğuna ancak aşı tedavisi ile yüzde 100 koruma sağlandığına dikkat çekiliyor.

DÜNYA KUDUZ GÜNÜ NEDEN 28 EYLÜL'DE KUTLANIYOR?

Dünya Kuduz Günü'nün amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Kuduz gibi çok önemli bir hastalığa karşı hem toplumu bilinçlendirme açısından bir farkındalık oluşturmak hem de hastalığın önlenmesi noktasında zararı en aza indirmek için, bütün dünyada 28 Eylül Dünya Kuduz Günü olarak kutlanıyor. 2007'de başlandı ve 28 Eylül seçilmesinin nedeni ise kuduz aşısını başarılı bir şekilde geliştiren ve uygulayan Pasteur'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle, onun anısına hürmeten, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü olarak anılıyor" diye konuştu.

"ZOONOTİK HASTALIKLARLA EN ETKİLİ MÜCADELE TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI"

Kuduz ve buna benzer hastalıklarla mücadele etmenin yolunun tek sağlık sisteminden geçtiğini söyleyen Ali Eroğlu, "Kuduz insanlarda ve tüm memeli hayvanlarda görülebilen bir hastalık. Hayvanlardan insanlara geçtiği için zoonotik bir hastalık. Bu hastalıklara karşı mücadeledeki en etkili yol tek sağlık kavramı. Yani tek sağlık disiplinler arası çalışmayı gerektiren veteriner hekimlerin, beşeri hekimlerin, gıda hijyenistlerinin, çevre uzmanlarının birlikte hizmet ettiği ve çalışmalar yaptığı bir konu. Zoonotik hastalıklarla en etkili mücadelenin tek sağlık yaklaşımı olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Bizim ülkemizde de veteriner hekimler olarak bunun işlevsel yapılarının oluşturularak uygulamaya koyulmasını istiyoruz. Bizde de var tabi ama daha ileri seviyelere taşınması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"COVİD-19'DA MUTLAKA AŞI BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Aşı karşıtlığı ile ilgili konuşan Eroğlu, "1 buçuk yılı aşkın bir süredir dünyanın ekosistemini alt üst eden, kıtalarda travma oluşturan bir Covid-19 pandemisini yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada bu hastalığa karşı en önemli tedbir kuduz hastalığında olduğu gibi aşılama. Hatta kuduz yüzde 99 öldürüyor ama gerekli tedbirler alınıyorsa, özellikle aşılama programına dikkat ediliyorsa yüzde 100 tedavi edilen bir hastalık. Gerek kuduzda gerek Covid-19'da mutlaka aşı bilincinin geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

HAYVAN ISIRMALARINDA İLK MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Hayvan ısırmalarına karşı vatandaşları uyaran Eroğlu, "Bir ısırık vakası olduğu zaman derhal orayı sabunlamak suretiyle 15 dakika yıkamak gerekiyor. Daha sonra bir antiseptikle oranın yıkanması ve silinmesi lazım. Yaranın kapatılması ya da sarılması gibi uygulamalar yanlıştır. Yaranın açık bırakılarak hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KUDUZ NEDENİYLE YILDA 60 BİN CİVARINDA İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR"

Her yıl binlerce insanın kuduz nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Eroğlu, "İnsanlar da aşıya karşı hala bir direnç var. Bu çok doğru değil. Bunlar sonuçta bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen aşılar. Milyonlarca insan kuduza yakalandı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Kuduz nedeniyle yılda 60 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Söylenen önlemler alındığı zaman kuduz yüzde 100 önleniyor. Bu bilincin toplumda üst düzeye taşınması gerekiyor. Dünya Kuduz Günü de bunu amaçlıyor" şeklinde konuştu.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri