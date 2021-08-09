TVHB: " 3 bine yakın hasta ve yaralı sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına ücretsiz tedavi verildi"
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TVHB: " 3 bine yakın hasta ve yaralı sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına ücretsiz tedavi verildi"

TVHB: ' 3 bine yakın hasta ve yaralı sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına ücretsiz tedavi verildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden (TVHB) yapılan açıklamada, "3 bine yakın hasta ve yaralı sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına ücretsiz tedavi verildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden (TVHB) yapılan açıklamada, "3 bine yakın hasta ve yaralı sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına ücretsiz tedavi verildi. Bu kapsamda 200 civarında veteriner hekim meslektaşımız görev yapmış ve yangın bölgelerinde veteriner hekim veya yardımcı veteriner sağlık personeli sıkıntısı yaşanmamıştır" denildi.

TVHB'den yapılan açıklamada, Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarda 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odaları ile birlikte harekete geçildiği belirtilerek, "Bu mücadele ve hizmetlerimizde, söz konusu yangınların çıktığı illerdeki veteriner hekim sayısı ve muayenehane poliklinik ve hayvan hastanesi altyapısı imkanları yeterli olmasına rağmen yangının olmadığı illerdeki meslektaşlarımız da gönüllü olarak bu sürece katılmışlar ve ivedilikle yangın bölgelerine intikal ederek ilgili Oda Başkanlıklarımızın koordinatörlüğünde 7/24 cansiparane çalışmaya başlamışlardır. Öncelikle ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte tamamen gönüllülük esasına göre görev yapan veteriner hekimlerimize, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerimize ülkemiz milletimiz ve meslek camiamız adına minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

Veteriner hekimlerin önemli bir mesleğin mensupları olduklarının bir kez daha görüldüğü kaydedilerek, "Ancak bu önem, keşke sadece Covid-19 pandemisi gibi salgınlar ve yaşanan afetlerle değil de her zaman görülebilseydi. Yangın bölgesinde çalışırken ciddi solunum problemi yaşayıp hastaneye kaldırılan ve tam olarak iyileşmeden tekrar görevi başına koşarak bir canı daha nasıl kurtarabilirim diyerek, hızla olay mahalline gitmek, mesleki ve vicdani sorumluluğun geldiği çok değerli bir noktadır. Veteriner hekimlerin dün Sığır Vebası ve Kuş Gribi, bugün de Covid-19 gibi insan ve hayvan sağlığını tehdit eden salgın hastalıklarla mücadeleleri ile deprem, sel ve yangınlarda tüm canlar için yürüttükleri hizmetler tarihi öneme sahiptir"

AYRICA, VETERİNER HEKİMLERİN YANGINLARDAN ETKİLENEN 3 BİNE YAKIN HASTA VE YARALI SAHİPLİ SAHİPSİZ VE YABAN HAYVANLARINA ÜCRETSİZ TEDAVİ VERDİĞİ BİLDİRİLEREK ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Bu kapsamda 200 civarında veteriner hekim meslektaşımız görev yapmış ve yangın bölgelerinde veteriner hekim veya yardımcı veteriner sağlık personeli sıkıntısı yaşanmamıştır. Çalışmalarımız halen sahada devam etmektedir Hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik hizmetleri konusunda yeterli bilgiye, birikime, tecrübeye ve yasal anlamda yetkiye haiz olmayan farklı meslek mensuplarının bu süreçte adeta bir veteriner hekim veya yardımcı veteriner sağlık personeli gibi yangından zarar gören hayvanlara müdahale etmeye çalışmasının ve bu durumun yazılı, görsel basın ve sosyal medyada yer almasının yürürlükteki yasal mevzuatlar açısından izahı mümkün değildir. Diğer yandan veteriner hekim meslek mensuplarımızın ülkesi ve milleti adına özverili ve karşılık beklemeksizin yapmış olduğu çalışmalara karşın, haksız itham ve iftiralara varan açıklamaları yapan kuruluşları kınıyoruz."

(Mevlüt İşli/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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