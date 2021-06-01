TVF, soğan filesinden yaptıkları fileyle voleybol oynayan kız öğrencilere kayıtsız kalmadı
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TVF, soğan filesinden yaptıkları fileyle voleybol oynayan kız öğrencilere kayıtsız kalmadı

TVF, soğan filesinden yaptıkları fileyle voleybol oynayan kız öğrencilere kayıtsız kalmadı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kendi imkanlarıyla soğan filesinden yaptıkları fileyle voleybol oynayan kız öğrencilere kayıtsız kalmadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kendi imkanlarıyla soğan filesinden yaptıkları fileyle voleybol oynayan kız öğrencilere kayıtsız kalmadı.

TVF'den yapılan açıklamada, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde bulunan Pirsultanlı Kırahallı İlköğretim Okulundaki kız öğrencilere forma, top ve voleybol seti gönderildiği belirtildi.

Gönderilen hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını belirten öğrencilerin, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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