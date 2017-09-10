Tvf Pro Beach Tour 2017
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle Bursa'da düzenlenen TVF Pro Beach Tour 2017 plaj voleybolu turnuvası sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle Bursa'da düzenlenen TVF Pro Beach Tour 2017 plaj voleybolu turnuvası sona erdi.
Nilüfer ilçesi Cengiz Göllü Plaj Voleybolu Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, toplam 24 takım mücadele etti.
Üç gün boyunca devam eden turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, İran, Sırbistan, Ukrayna, Slovakya, Yeni Zelanda ve KKTC'den sporcular katıldı.
Turnuvada erkekler finalinde Volkan Göğtepe-Hakan Göğtepe ikilisi, Hüseyin Mermer-Murat Girginoğlu ekibiyle karşılaştı. Maçta rakiplerini yenen Göğtepe kardeşler şampiyon oldu.
Hüseyin Mermer-Murat Girginoğlu ikilisinin ikinci olduğu turnuvada, Ali Osman Nurettin-Kemal Şah ikilisi de üçüncü sırayı aldı.
Kadınlar finalinde Milena Matic-Marija Milosevic (Sırbistan) ikilisi, Slovakya'dan katılan Silvia Poszmikova (Slovakya)-Danielle Quigley (Yeni Zelanda) ikilisiyle karşılaştı. Milona Matic-Marija Milosevic ikilisi maçı 2-0 alarak şampiyonluklarını ilan etti. Azerbaycan'dan katılan Viktoria Smetaniuk-Zina Liubymova ikilisi de üçüncülüğü elde etti.
Dereceye girenlere toplamda 32 bin lira para ödülü verildi.