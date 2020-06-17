TVF, lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocukları sevindirdi
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TVF, lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocukları sevindirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Siirt'te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti ve forma gönderdi.

TVF, lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocukları sevindirdi
17.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:00

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Siirt'te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti ve forma gönderdi.

TVF İl Temsilcisi Cihat Akınay, yönetim kurulu üyeleri ve voleybol hakemleri, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Afetevler Mahallesi'ndeki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukları ziyaret etti.

Çocuklara voleybol seti ve A Milli Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarının formalarını hediye eden Akınay birlikte kurdukları sahada voleybol oynayarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Akınay yaptığı açıklamada, AA'nın lastiklerden voleybol sahası yapan çocuklara ilişkin haberinin Türkiye'de ses getirdiğini söyledi.

Çocukların lastik, taş, ip ve kartonlarla voleybol sevgisini göstermesinin anlamlı olduğunu belirten Akınay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun haberin yayınlanmasının ardından içerisinde voleybol, futbol ve basketbol sahalarının da olduğu tesis müjdesini verdiğini anımsattı.

TVF Başkanı Üstündağ'ın da bu çocuklara voleybol seti göndereceklerini açıkladığını aktaran Akınay, şöyle konuştu:

"Başkanımız Üstündağ, çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdiler. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Aslında çocuklarımız bizi çok sevindirdi, mutlu etti. Voleybol sevgisiyle böyle güzel ve anlamlı bir çalışmaya imza atmaları aynı zamanda bizleri duygulandırdı. Çocuklarımız, voleybolda geleceğin gençlerinin yetişeceğini apaçık ortaya koydu."

"Bundan sonra artık iş bize düşüyor." diyen Akınay, il temsilciliği olarak çocukları sık sık ziyaret edip onlara voleybol eğitimi vereceklerini bildirdi.

"Gerçekten çok şaşırdık"

Çocuklardan 13 yaşındaki Nursen Oysal da yeni tesis yapılana kadar daha iyi imkanlarla voleybol oynayacaklarını dile getirdi.

Milli forma verilmesinin kendilerini sevindirdiğini aktaran Oysal, "Bakanımızın sesimizi mahallemizden duyacağını hiç beklemiyorduk. Gerçekten çok şaşırdık. Voleybola hep bir ilgim vardı, çok seviyordum. Kendime, 'Ben niye bir voleybol sahası kuramayayım?' sorusunu sordum ve arkadaşlarımızla bu sahayı oluşturduk." dedi.

Oysal, büyüyünce A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını giymek istediğini bildirdi.

"Futbol topu ağır olduğu için elimizi acıtıyordu"

Kenan Sercan (12) da yeni spor tesisi yapılana kadar yeni file, voleybol topu ve formayla oynayacakları için sevinç yaşadıklarını söyledi.

Futbol topuyla voleybol oynadıklarını aktaran Sercan, şunları kaydetti:

"Futbol topu ağır olduğu için elimizi acıtıyordu. Şu anda bize hediye edilen voleybol topuyla oynadık. Çok yumuşak, artık elimizi acımıyor. Artık daha güzel oynayıp paslaşabiliyoruz. Büyüdüğümde voleybolcu olmak istiyorum.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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