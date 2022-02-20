TVF Kadınlar 2. Ligi: MFA Zonguldak DSİ Spor: 3 Bozüyük Belediyespor: 0

ZONGULDAK (İHA) - TVF Kadınlar 2. Lig'de MFA Zonguldak DSİ Spor, ligin son maçında Bozüyük Belediyespor'u 3-0 yendi. MFA Zonguldak Dsi, Play-Off oynamaya hak kazandı.

TVF Kadınlar 2. Lig 4. grupta mücadele eden MFA Zonguldak DSİ Spor, ligin son maçında Bozüyük Belediyespor Site Spor Salonunda konuk etti. MFA Zonguldak DSİ Spor, sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Maça etkili başlayan MFA Zonguldak DSİ Spor, rakibi Bozüyük Belediyespor karşısında ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de aynı istek ve arzuyla maça asılan MFA Zonguldak DSİ Spor, ikinci setide 25-13 kazandı. Son sette de istikrarı bozmayan MFA Zonguldak DSİ Spor, üçüncü seti de 15-14 yenerek karşılaşmayı 3-0 kazandı.

MFA Zonguldak DSİ Spor, Bozüyük Belediyespor galibiyetiyle puanını 40' yükselterek sezonu ikinci sırada tamamladı. MFA Zonguldak DSİ Spor, 1.Lige yükselmek için Play-Off müsabakalarında ter dökecek. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Spor