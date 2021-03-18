TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür
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TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür

18.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:40
TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür

Ankara'da düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig Yarı Final karşılaşmalarında yer alan 16 takım, Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür etti.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig Yarı Final karşılaşmalarında yer alan 16 takım, Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür etti.

TVF'den yapılan açıklamada, finale yükselebilmek için mücadele eden takımların yarı final etabında oynanan karşılaşmaların "İddaa" platformunda yer alması nedeniyle Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür mektubu yazdıkları belirtildi.

Kulüp temsilcilerinin imza attığı mektupta "Spor Toto'nun gösterdiği ilgi, verdiği destek kulüplerimiz için oldukça değerli. Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TVF Kadınlar 2. Lig Final Etabı, 26-28 Mart tarihlerinde yine Ankara'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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