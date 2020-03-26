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TVF ile Sinosure iş birliği için mutabakat belgesi imzaladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.

26.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:15
TVF ile Sinosure iş birliği için mutabakat belgesi imzaladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar  tutarında mutabakat belgesi imzaladı.

Bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF'nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Ayrıca Sinosure ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar dolara kadar sigorta desteği de sunabilecek. TVF yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu.

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez, "Türkiye'nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı" dedi.Sinosure CEO'su Wang Tingke ise "Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimi ilerleyip geliştikçe Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirlikleri de artıyor. TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olan mutabakat belgesi ile iletişim ve koordinasyonu birlikte yer alacağımız projelerde sürdürüp geliştireceğimizi umuyoruz" dedi.Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye'nin ulusal varlık fonu ve stratejik yatırım koludur. Kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak ve stratejik yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kurulan TVF'ye aralarında Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Halkbank, Borsa İstanbul, PTT, BOTAŞ, TPAO ve Türksat'ın bulunduğu 8 sektörden 13 şirketin kamuya ait hisseleri ile 3 lisans ve taşınmazlar devredilmişti. Türkiye'nin sermaye çözüm sağlayıcısı olma misyonuyla faaliyet gösteren TVF, portföyündeki varlıkların değerini en üst seviyeye taşıma, Türkiye'nin vizyoner projelerine sermaye desteği sağlama, Türkiye'deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olma ve uzun vadede Türkiye'nin yetenek havuzu olma hedefiyle ilerliyor. www.tvf.com.tr

Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), Çin'in dış ticaret ve uluslararası ekonomik iş birliklerini geliştirme misyonuyla faaliyet gösteren kamu sigorta kurumudur. Çin'in resmi ihracat kredi ajansı olan Sinosure, 2001'deki kuruluşundan bu yana her yıl hızla büyüme kaydederken tüm dünyada çok sayıda projeyi finanse etmiştir.


Kaynak: DHA

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