TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı - Haberler

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TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen altyapı projesi Fabrika Voleybol, yeni okulunu Karaman'da hizmete soktu.

KARAMAN (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen altyapı projesi Fabrika Voleybol, yeni okulunu Karaman'da hizmete soktu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6-12 yaş arası öğrenciler ile ailelerin ücretsiz katılabildiği Fabrika Voleybol eğitim okulunun açılışında yetkililer, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu'na kurulan mini voleybol sahalarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Karaman Fabrika Voleybol, 12 Mart Pazar günü itibarıyla her hafta sonu çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Karaman, Fabrika, Spor, Haberler

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