TVF Erkekler 2. Lig takımlarından Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür
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TVF Erkekler 2. Lig takımlarından Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:41
TVF Erkekler 2. Lig takımlarından Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür

Ankara'da düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig Yarı Final karşılaşmalarında yer alan 16 takım, Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür etti.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Lig Yarı Final karşılaşmalarında yer alan 16 takım, Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür etti.

TVF'den yapılan açıklamada, finale yükselebilmek için mücadele eden takımların yarı final etabında oynanan karşılaşmaların "İddaa" platformunda yer alması nedeniyle Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür mektubu yazdıkları belirtildi.

Kulüp temsilcilerinin imza attığı mektupta "Spor Toto'nun bu değerli ilgileri ve katkıları bizler için çok önemliydi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Müsabakalar sonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Anadolu Voleybol, Yeni Mardin, Ürgüp Spor, Develi Belediyesi, Korkuteli Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor, 21-23 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek TVF Erkekler 2. Lig Final Etabı'nda yer almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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