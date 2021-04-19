TVF Erkekler 1. Ligi'nde final etabı, yarın Ankara'da başlayacak
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TVF Erkekler 1. Ligi'nde final etabı, yarın Ankara'da başlayacak

TVF Erkekler 1. Ligi'nde final etabı, yarın Ankara'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde final etabı, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde final etabı, yarın Ankara'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, final etabında mücadele edecek Cizre Belediyespor, Yeni Kızıltepespor, Akkuş Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor, maçlarını 20-21-22 Nisan'da oynayacak. Karşılaşmalar sonunda ilk 2 sırayı alan ekipler, Efeler Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakaları ve karantina süreçleri nedeniyle müsabaka ertelemesi söz konusu olmayacak ve karşılaşmaya çıkmayan takım, 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Tüm maçların Başkent Spor Salonu'nda oynanacağı final etabının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor

16.00 Akkuş Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor

21 Nisan Çarşamba:

13.00 Yeni Kızıltepespor-Akkuş Belediyespor

16.00 Jeopark Kula Belediyespor-Cizre Belediyespor

22 Nisan Perşembe:

13.00 Jeopark Kula Belediyespor-Yeni Kızıltepespor

16.00 Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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