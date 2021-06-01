TVF Erkekler 1. Ligi

TVF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer etti.

TVF Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Akkuş Belediyespor'un yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta başantrenör Mehmet Aydın ile sözleşme yenileyen Akkuş Belediyespor'un, Kübalı voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales'i transfer ettiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hiroshi Centelles Rosales, şunları kaydetti:

"Akkuş Belediyespor geçtiğimiz yıl Efeler Ligi'ni son maçta kaybetti. Adını sıkça duyduğum hedefleri olan başarılı bir takım. Bu sezon Efeler Ligi hedefine ulaşabilmek için işi daha sıkı tutuyorlar. Ben de bu başarıda yer almak ve başarıya katkı sağlamak için Akkuş Belediyespor ile anlaştım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay