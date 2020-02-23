TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Akkuş Bld: 2
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında sahasında Akkuş Belediye Voleybol takımını 3-2 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında sahasında Akkuş Belediye Voleybol takımını 3-2 mağlup etti.
Salon: Solhan Spor Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Erol Türker
Solhanspor: Dmıtrıı Babkov, Numan Çalışkan, Viktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Arslan Ahmet, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık
Akkuş Bld.: Alexander Kullo, Berke Berkay Yetkin, Avni Şendoğan, Fırat Tuncel (L), Kaan Atmaca, Tunay Numan Erdoğan, Tunahan Yıldız, Melih Özdemir, Kusay Kaan Güleç, Mehmet Erkeç, Uğur Savaş, Selçuk Karakoyun
Setler: 17-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-7
Süre: 21, 29, 24, 29, 20 (123 dakika) - BİNGÖL