TVF Erkek 1. Lig B Grubu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TVF Erkek 1. Lig B Grubu

07.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:37
TVF Erkek 1. Lig B Grubu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Yeni Kızıltepespor'a 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Yeni Kızıltepespor'a 3-0 yenildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan 9.hafta müsabakasında setleri 25-14, 25-21, 25-20 kazanan Mardin Yeni Kızıltepespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve yöneticiler ile birlikte müsabakayı protokolden takip etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 Halkbank: 0
TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 Halkbank: 0
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Yalın Ezgi Mola Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Samatta Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TVF Erkek 1. Lig B Grubu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:37:36. #1.15#
title